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Вывалившийся из кузова груз перекрыл Ленинградское шоссе в районе Радумли 07.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Брус завалил Ленинградское шоссе в районе Радумли, фактически перекрыв движение в сторону Москвы. Это произошло в понедельник вечером. Брус высыпался из развалившегося кузова фуры.

Видео: t.me/dtp77
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Метки:
дтп, ленинградское шоссе
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