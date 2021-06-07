На Ленинградском шоссе строят три надземных перехода. Они будут готовы до конца ноября
Брус завалил Ленинградское шоссе в районе Радумли, фактически перекрыв движение в сторону Москвы. Это произошло в понедельник вечером. Брус высыпался из развалившегося кузова фуры.
Видео: t.me/dtp77
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