Надземные переходы выполнят в виде закрытой галереи со сводчатым покрытием, чтобы защитить пешеходов от осадков и шума дороги. Входы на эстакаду будут в одном уровне с подходами, также предусмотрят пандусы для подъема и спуска. Проектные решения позволяли сделать там подъемники и лифты, но заказчик выбрал пандусы. На жилых улицах, примыкающих к Ленинградскому шоссе, и от автобусных остановок до новых переходов проложат тротуары.

Переходы строят за счет средств федерального бюджета. Контракт от ФКУ «Упрдор „Россия“» (подведомственно Росавтодору) на 179 млн рублей получила московская компания «Дорэкс».