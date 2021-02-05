СТО Зеленоград: спонсор темы
На Ленинградском шоссе начали строить три надземных перехода. Они будут готовы до конца ноября 05.02.2021 ZELENOGRAD.RU

До конца ноября 2021 года на трех участках Ленинградского шоссе появится надземные переходы. Сейчас дорожники уже оборудовали строительные площадки, идут земляные работы, забивка свай, перенос коммуникаций, сообщили в Росавтодоре.

Переходы сделают:

  • на 42-м километре на месте существующего наземного перехода в районе примыкания дороги к СНТ «Искра»
  • на 46-м км около ТЦ «Сельмаг» в Дурыкино
  • на 70-м км в месте поворота на Смирновку

Надземные переходы выполнят в виде закрытой галереи со сводчатым покрытием, чтобы защитить пешеходов от осадков и шума дороги. Входы на эстакаду будут в одном уровне с подходами, также предусмотрят пандусы для подъема и спуска. Проектные решения позволяли сделать там подъемники и лифты, но заказчик выбрал пандусы. На жилых улицах, примыкающих к Ленинградскому шоссе, и от автобусных остановок до новых переходов проложат тротуары.

Переходы строят за счет средств федерального бюджета. Контракт от ФКУ «Упрдор „Россия“» (подведомственно Росавтодору) на 179 млн рублей получила московская компания «Дорэкс».

Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ленинградское шоссе, безопасность дорожного движения, пешеходный переход
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Ленинградском шоссе начали строить три надземных перехода. Они будут готовы до конца ноября Новости
Идет подготовка к строительству жилого дома на улице Панфилова рядом с тюрьмой. Археолог искал там культурные слои, но не нашел Новости
В санитарно-защитную зону свалки в Поварово попали два СНТ. Ее начнут рекультивировать летом 2021 года Новости
«Пришлось решать: сохранить себя как человека или как педагога — выбрал первое». Как конфликтный подросток довёл учителя до увольнения, а за его возвращение подписались более трёх тысяч человек Истории
Как художник Константин Юон прославил деревню Лигачёво и нашел в ней любовь и вдохновение Истории
Как сотни жителей 23-го микрорайона борются за удобные автобусы, чтобы ездить в другие районы Зеленограда. И у них начало получаться Истории
Скончался полковник милиции Владимир Лепешко Некролог
В автобусах снова открывают передние двери. Они были перекрыты из-за эпидемии Новости
Руководителя зеленоградского фонда помощи бездомным животным номинировали на премию «Хедлайнер года». За неё можно проголосовать Новости
Фестиваль увлекательной науки и техники — 6 февраля в Менделеево Афиша
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Выплата субсидий за «коммуналку» без подачи заявления продлена до 1 апреля Новости
В Шереметьево ограничили бесплатный въезд. Это нужно для борьбы с нелегальными таксистами Новости
Новую дорогу проложат к 22-м СНТ рядом с Зеленоградом Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
У подростка на улице похитили телефон. Полиция задержала грабителя, он говорит, что ничего не помнит Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру