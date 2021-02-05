До конца ноября 2021 года на трех участках Ленинградского шоссе появится надземные переходы. Сейчас дорожники уже оборудовали строительные площадки, идут земляные работы, забивка свай, перенос коммуникаций, сообщили в Росавтодоре.
Переходы сделают:
- на 42-м километре на месте существующего наземного перехода в районе примыкания дороги к СНТ «Искра»
- на 46-м км около ТЦ «Сельмаг» в Дурыкино
- на 70-м км в месте поворота на Смирновку
Надземные переходы выполнят в виде закрытой галереи со сводчатым покрытием, чтобы защитить пешеходов от осадков и шума дороги. Входы на эстакаду будут в одном уровне с подходами, также предусмотрят пандусы для подъема и спуска. Проектные решения позволяли сделать там подъемники и лифты, но заказчик выбрал пандусы. На жилых улицах, примыкающих к Ленинградскому шоссе, и от автобусных остановок до новых переходов проложат тротуары.
Переходы строят за счет средств федерального бюджета. Контракт от ФКУ «Упрдор „Россия“» (подведомственно Росавтодору) на 179 млн рублей получила московская компания «Дорэкс».