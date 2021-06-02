8 июня в 19.00 в КЦ «Зеленоград» исполнитель Ярослав Сумишевский представит свою новую программу «Не гаснет свет… «. Купить билеты на концерт можно на сайте культурного центра.

Ярослав Сумишевский — основатель проектов «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого Канала «Три Аккорда». Концертная программа «Не гаснет свет…» — эмоциональный и искренний разговор артиста со своей аудиторией.