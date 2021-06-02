8 июня в 19.00 в КЦ «Зеленоград» исполнитель Ярослав Сумишевский представит свою новую программу «Не гаснет свет… «. Купить билеты на концерт можно на сайте культурного центра.
Ярослав Сумишевский — основатель проектов «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого Канала «Три Аккорда». Концертная программа «Не гаснет свет…» — эмоциональный и искренний разговор артиста со своей аудиторией.
https://www.jaroslav.su/
Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. 7 июня мы выберем того, кто сможет посетить концерт.
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