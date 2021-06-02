Концерт Ярослава Сумишевского — 8 июня. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят билеты 02.06.2021 ZELENOGRAD.RU

8 июня в 19.00 в КЦ «Зеленоград» исполнитель Ярослав Сумишевский представит свою новую программу «Не гаснет свет… «. Купить билеты на концерт можно на сайте культурного центра.

Ярослав Сумишевский — основатель проектов «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого Канала «Три Аккорда». Концертная программа «Не гаснет свет…» — эмоциональный и искренний разговор артиста со своей аудиторией.

Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. 7 июня мы выберем того, кто сможет посетить концерт.

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Метки:
клуб друзей, концерты, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Концерт Ярослава Сумишевского — 8 июня. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят билеты Новости
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