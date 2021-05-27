Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри?
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
«Чайхана 24» открылась в доме 2 на улице Гоголя — бизнес-комплекс «Серебряный кит» рядом с ТЦ «Иридиум». Корреспондент «Зеленоград.ру» зашел пообедать.
В меню — традиционная восточная еда.
Небольшое светлое помещение
Чистый туалет
Открытая кухня — видно, как готовят
Блестящий тандыр
Большие окна
В день открытия цен не было — до 16 часов всех угощали бесплатно. Цены обещают «скромные».
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