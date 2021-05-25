До 10 утра 26 мая, в Москве и области будет безветренная погода. Из-за этого концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет повышена — без ветра выбросы рассеиваются хуже.

Росгидромет официально объявил неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й степени с 18 часов вторника. Информация об этом должна быть передана на предприятия, чтобы они временно сократили выбросы.

Сейчас станции контроля воздуха в Зеленограде не показывают повышения или превышения концентрации в воздухе загрязняющих веществ. Во время аналогичного январского предупреждения Росгидромета были немного превышены показатели оксидов азота. Эти вещества способны раздражать дыхательные пути, а при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления.