До утра среды в воздухе над Москвой и областью будут плохо рассеиваться выбросы из-за безветренной погоды 25.05.2021 ZELENOGRAD.RU

До 10 утра 26 мая, в Москве и области будет безветренная погода. Из-за этого концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет повышена — без ветра выбросы рассеиваются хуже.

Росгидромет официально объявил неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й степени с 18 часов вторника. Информация об этом должна быть передана на предприятия, чтобы они временно сократили выбросы.

Сейчас станции контроля воздуха в Зеленограде не показывают повышения или превышения концентрации в воздухе загрязняющих веществ. Во время аналогичного январского предупреждения Росгидромета были немного превышены показатели оксидов азота. Эти вещества способны раздражать дыхательные пути, а при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления.

Читайте также
Требования к качеству воздуха в России резко ужесточили. По ряду канцерогенов снижены предельно допустимые концентрации. Но станции контроля в Зеленограде пока не отслеживают эти вещества
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, загрязнение воздуха
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Исследование очередей на 400-й «экспресс» начал фонд «Городские проекты» Новости
Мужчину в Зеленограде задержали за растление шестилетней дочери. Заявление на него написала бабушка ребенка Новости
До утра среды в воздухе над Москвой и областью зависнут выбросы Новости
Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта Истории
Где в Зеленограде самая роскошная сирень? Прекрасные фото 13 разных сортов Блоги
Из-за постоянной сырости в новом корпусе 108 развелись мокрицы. Почему ситуацию не исправляют, и что говорят жители Истории
Офлайн-лекция «Как я украл вашу картину?!» — 29 мая в Культурном центре «Доброволец» Афиша
Тротуар возле остановки «Товары для дома» в 3-м микрорайоне обещают восстановить. Его сломали ради расширения дороги Новости
Учеников зеленоградской школы обязали сдать тест на ковид для допуска к экзамену Новости
Розовые яблони цветут в МЖК. Подборка красивых фотографий Жизнь
В ЖК «Новый Зеленоград» предлагают квартиры со сниженной ипотечной ставкой — 5,45% годовых. Ежемесячный платеж от 15 тысяч рублей Партнерский материал
Семинар чемпиона Европы и России по классическому бодибилдингу Станислава Линдовера — 20 июня Афиша
Припаркованным в 17 микрорайоне машинам массово спустили колеса. До этого им ломали зеркала Новости
Два зеленоградских клуба временно закрыли из-за несоблюдения антиковидных мер. Вот какие нарушения у них нашли Новости
Активисты проиграли второй суд по отмене экологической экспертизы комплекса по переработке отходов рядом с Поварово Новости
Первый сервис проката самокатов заработал в Зеленограде. Мы его протестировали Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Власть не радуется, что у нас создается гражданское общество». Студентку из Зеленограда вычислили по камерам и оштрафовали за участие в митинге. Мы с ней поговорили Истории
На месте беговой дорожки в парке Победы мэр обещал сделать лыжню. Префектура говорит, что это невозможно из-за уборки и реагентов Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе». Собянин заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса Новости
Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие» — 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Какие места в Зеленограде и окрестностях обрабатывают от клещей Гид
Пешеходную «Аллею вязов» в 9 микрорайоне благоустроят в 2022 году — проектирование уже началось Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру