Требования к качеству воздуха в России резко ужесточили. По ряду канцерогенов снижены предельно допустимые концентрации. Но станции контроля в Зеленограде пока не отслеживают эти вещества
До 10 утра 26 мая, в Москве и области будет безветренная погода. Из-за этого концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет повышена — без ветра выбросы рассеиваются хуже.
Росгидромет официально объявил неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й степени с 18 часов вторника. Информация об этом должна быть передана на предприятия, чтобы они временно сократили выбросы.
Сейчас станции контроля воздуха в Зеленограде не показывают повышения или превышения концентрации в воздухе загрязняющих веществ. Во время аналогичного январского предупреждения Росгидромета были немного превышены показатели оксидов азота. Эти вещества способны раздражать дыхательные пути, а при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления.
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