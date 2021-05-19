Международная школа математики и программирования «Алгоритмика» в Зеленограде приглашает детей 7-12 лет в двухнедельное образовательное путешествие на летних интенсивах по программированию и мультимедийным технологиям.
Десятидневная программа по 4 часа в день разработана методистами и преподавателями «Алгоритмики» для тех, кто хочет познакомиться с основами программирования, попробовать себя в современных IT-профессиях, найти любимое увлечение и завести новых друзей.
Ученики погрузятся в различные digital-направления — от видеоконтента и новостного блога до разработки игр и создания 3D-графики.
Стать участником летних интенсивов можно онлайн дома или присоединившись к одной из групп в оборудованном классе школы на площади Юности.
Для всех читателей нашего издания школа «Алгоритмика» даёт скидку 1000 рублей при записи на любой летний курс. Просто напишите письмо по адресу zel@algoritmika.org с пометкой «Зеленоград.ру», и вам расскажут о доступных программах, ценах и времени учебных смен.
А для участников нашего клуба друзей «Алгоритмика» готова подарить абонемент на бесплатную смену для одного ребёнка! Для получения абонемента необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 мая мы выберем того, кто получит этот абонемент.