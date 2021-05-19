Стать участником летних интенсивов можно онлайн дома или присоединившись к одной из групп в оборудованном классе школы на площади Юности.

Для всех читателей нашего издания школа «Алгоритмика» даёт скидку 1000 рублей при записи на любой летний курс. Просто напишите письмо по адресу zel@algoritmika.org с пометкой «Зеленоград.ру», и вам расскажут о доступных программах, ценах и времени учебных смен.

А для участников нашего клуба друзей «Алгоритмика» готова подарить абонемент на бесплатную смену для одного ребёнка! Для получения абонемента необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 мая мы выберем того, кто получит этот абонемент.