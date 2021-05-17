Открылась запись в экологические кружки «Дома лани» на лето. Экскурсии в аптекарский огород могут начаться в июле 17.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Летом, с июня по август, в зеленоградском вольерном комплексе «Дом лани» возобновят работу традиционные детские и семейные экологические студии. Запись в них начинается 17 мая, сообщили «Зеленоград.ру» в столичном департаменте природопользования. Из-за сложной эпидемиологической ситуации численность групп ограничена — до 10 человек в группе.

Летние занятия будут проходить:

  • В лесной студии «Оленёнок» (по вторникам с 11:00) — это программа эколого-биологической направленности. Рекомендуемый возраст 6-12 лет. Ребят познакомят с местной флорой и фауной, с особо охраняемыми природными территориями Москвы и экологией города; дети смогут принять участие в полевых практиках и экскурсиях посвященных миру природы Москвы и Подмосковья.
  • В творческой студии «ЭкоМастерилка» (по средам с 11:00). Это кружок для детей, любящих создавать необычные поделки. Рекомендуемый возраст 8+. Здесь ребята научатся работать с разными материалами и техниками декорирования, превращать привычные предметы сувениры.
  • В семейной студии «Экологишка» (по четвергам с 11:00) — это развивающие занятия для младших школьников и дошколят в формате экологических развивалок — игровых занятий, увлекательных эко-мастерилок, активных игр. Рекомендуемый возраст 3-5 лет, с обязательным присутствием родителей. Через процесс игры малыши проявят интерес к флоре и фауне, вдохновятся наблюдениями за природой и раскроют удивительные природные явления и процессы.

Запись и дополнительная информацию о работе кружков по телефону 8-499-735-55-56.

Аптекарский огород

Аптекарский огород с лекарственными и ароматическими травами, который также задумано создать в «Доме лани» для экскурсий и занятий, пока не готов принять посетителей. В пресс-службе департамента рассказали, что для его полноценного функционирования необходимо пополнение и обновление коллекции растений. В 2019 году большая часть огорода находилась в угнетённом состоянии — из-за аномальных метеорологических условий растения вымерзли.

На весну и лето 2020 года было запланировано благоустройство и приведение в порядок аптекарского огорода, однако эти работы пришлось отложить из-за запретов и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Подсадка новых растений была произведена только прошлой осенью, поэтому за нынешний май и июнь — в период активного роста растений — специалисты будут наблюдать за их состоянием и демонстрационными качествами.

Если растения хорошо приживутся и будут иметь привлекательный вид, аптекарский огород откроют для экскурсий в июле, пообещали в департаменте природопользования. Пробные занятия там уже проходили в 2019 году.

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Метки:
кружки и секции, Дом лани
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