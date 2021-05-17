Аптекарский огород

Аптекарский огород с лекарственными и ароматическими травами, который также задумано создать в «Доме лани» для экскурсий и занятий, пока не готов принять посетителей. В пресс-службе департамента рассказали, что для его полноценного функционирования необходимо пополнение и обновление коллекции растений. В 2019 году большая часть огорода находилась в угнетённом состоянии — из-за аномальных метеорологических условий растения вымерзли.

На весну и лето 2020 года было запланировано благоустройство и приведение в порядок аптекарского огорода, однако эти работы пришлось отложить из-за запретов и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Подсадка новых растений была произведена только прошлой осенью, поэтому за нынешний май и июнь — в период активного роста растений — специалисты будут наблюдать за их состоянием и демонстрационными качествами.

Если растения хорошо приживутся и будут иметь привлекательный вид, аптекарский огород откроют для экскурсий в июле, пообещали в департаменте природопользования. Пробные занятия там уже проходили в 2019 году.