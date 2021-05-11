Магазин датской сети Jysk (читается «Юск») с товарами для дома и спальни открылся в «Зеленопарке». Он находится рядом с H& M и Zara.
Здесь продаются матрасы, одеяла и подушки, а также мебель, ковры и предметы декора.
Коллекции Jysk выполнены в скандинавском стиле: много дерева и натуральных материалов, светлые оттенки, простые принты, однотонные ткани, прямые линии и минимум деталей.
Это похоже на «Икею», но в Jysk нет кухонной мебели и техники (вообще раздела «кухня» нет на сайте), а в ассортименте товаров для ванной комнаты нет мебели и сантехники — в основном аксессуары, зеркала и полотенца.
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