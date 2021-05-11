В мае театр «Ведогонь» планирует показ нескольких спектаклей на сцене КЦ «Зеленоград» и московских площадках. Приобрести билеты можно на сайте театра. А для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть несколько билетов на спектакли в Зеленограде, которые мы готовы подарить.
13 мая «Ведогонь» покажет комедию «Урод» по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. 20 мая — камерную комедию по произведению Семёна Злотникова «Пришёл мужчина к женщине». Начало спектаклей в 19.00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград».
16 мая в 12.00 вмести с детьми можно будет посмотреть последнюю премьеру театра, спектакль «Огниво».
Для получения пригласительных на спектакли необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. За день до спектаклей мы выберем тех, кто получит билеты.