Спектакли театра «Ведогонь» в мае. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 11.05.2021 ZELENOGRAD.RU

В мае театр «Ведогонь» планирует показ нескольких спектаклей на сцене КЦ «Зеленоград» и московских площадках. Приобрести билеты можно на сайте театра. А для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть несколько билетов на спектакли в Зеленограде, которые мы готовы подарить.

13 мая «Ведогонь» покажет комедию «Урод» по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. 20 мая — камерную комедию по произведению Семёна Злотникова «Пришёл мужчина к женщине». Начало спектаклей в 19.00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград».

16 мая в 12.00 вмести с детьми можно будет посмотреть последнюю премьеру театра, спектакль «Огниво».

Для получения пригласительных на спектакли необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. За день до спектаклей мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, Ведогонь-театр, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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