13 мая «Ведогонь» покажет комедию «Урод» по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. 20 мая — камерную комедию по произведению Семёна Злотникова «Пришёл мужчина к женщине». Начало спектаклей в 19.00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград».

16 мая в 12.00 вмести с детьми можно будет посмотреть последнюю премьеру театра, спектакль «Огниво».

Для получения пригласительных на спектакли необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. За день до спектаклей мы выберем тех, кто получит билеты.