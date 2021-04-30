Настоящая история фонтана на площади Юности
В Зеленограде включили все фонтаны: каскадный в парке Победы, плавучие на городском пруду, пешеходный на площади Юности и на «Площади часов» в МЖК.
Парк Победы
Фото: Никита Землянников / Zelenograd.ru
Фото: Никита Землянников / Zelenograd.ru
Фото: Иван Петров / Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник / Zelenograd.ru
Фонтан на Быковом болоте пока не работает. Выключают фонтаны в Москве обычно 1 октября.
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