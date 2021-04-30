Включили фонтаны в парке Победы, на городском пруду, площади Юности и в МЖК. Смотрите, какие они красивые 30.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде включили все фонтаны: каскадный в парке Победы, плавучие на городском пруду, пешеходный на площади Юности и на «Площади часов» в МЖК.

Фонтан на Быковом болоте пока не работает. Выключают фонтаны в Москве обычно 1 октября.

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Метки:
площадь юности, мжк (микрорайон 5а), парк победы, большой городской пруд, фонтаны
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Включили фонтаны в парке Победы, на городском пруду, площади Юности и в МЖК. Смотрите, какие они красивые Новости
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