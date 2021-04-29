Салон красоты Scissors Studio работает в Зеленограде с 2014 года. В конце 2020 года он переехал в новое светлое помещение по адресу Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2, и ждёт там новых клиентов и тех, кто уже много лет пользуется услугами профессионалов SCISSORS. В салоне царит непринужденная атмосфера и каждый клиент становится другом. Старый добрый лофт и мебель ручной работы, вкусный кофе и ароматный чай, свежий выпуск «Vogue» — именно то, что создает узнаваемый и такой уютный мир Scissors Studio, куда хочется возвращаться.
Scissors Studio стали одним из первых партнёров клуба друзей «Зеленоград.ру», предоставляя скидку 15% на первое посещение всем участникам. А на этой неделе они вернулись к нам с дополнительными подарками: в течение мая у каждого участника клуба есть скидка 500 рублей на первый визит в салон.
А также мы разыграем сертификаты на 2000, 1500 и 1000 рублей на любые услуги Scissors Studio среди всех читателей нашего издания. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить форму на этой странице. Победителя мы определим 4 мая.