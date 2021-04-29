Scissors Studio стали одним из первых партнёров клуба друзей «Зеленоград.ру», предоставляя скидку 15% на первое посещение всем участникам. А на этой неделе они вернулись к нам с дополнительными подарками: в течение мая у каждого участника клуба есть скидка 500 рублей на первый визит в салон.

А также мы разыграем сертификаты на 2000, 1500 и 1000 рублей на любые услуги Scissors Studio среди всех читателей нашего издания. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить форму на этой странице. Победителя мы определим 4 мая.