Приборостроительный завод «Элемер» вложит 200 млн рублей в расширение производства — градостроительно-земельная комиссия мэрии одобрила изменение в правила землепользования и застройки четырех участков на Восточной коммунальной зоне, в проезде 4807. Это позволит более чем в два раза увеличить площади «Элемера»: после строительства завод будет занимать почти 40 тысяч кв.м. Новые мощности позволят создать более 60 новых рабочих мест, сообщили в департаменте инвестиционной политики. Какие специалисты будут нужны на производстве и в какие сроки пройдет строительство, на «Элемере» пока не готовы сказать, уточнили «Зеленоград.ру» на предприятии.
Компания «Элемер» работает с 1992 года, сейчас это один из ведущих российских разработчиков и производителей контрольно-измерительных приборов. Здесь производят датчики давления и термопреобразователи, функциональную аппаратуру и метрологическое оборудование для измерения и контроля температуры, давления, влажности, расхода, уровня. Продукцию завода продают на российском рынке и экспортируют в страны Европы и Азии.
В 2019 году предприятие получило статус промышленного комплекса, чтобы оно могло претендовать на существенные налоговые преференции. Благодаря этому завод смог получить льготную ставку на аренду земли в размере 0,3 процента от их кадастровой стоимости — 69,2 тысячи рублей в год.
В 2020 московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал заводу льготный заем на развитие производства в размере 100 млн рублей. Эти средства «Элемер» потратил на «на пополнение запасов сырья и материалов».