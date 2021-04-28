Компания «Элемер» работает с 1992 года, сейчас это один из ведущих российских разработчиков и производителей контрольно-измерительных приборов. Здесь производят датчики давления и термопреобразователи, функциональную аппаратуру и метрологическое оборудование для измерения и контроля температуры, давления, влажности, расхода, уровня. Продукцию завода продают на российском рынке и экспортируют в страны Европы и Азии.

В 2019 году предприятие получило статус промышленного комплекса, чтобы оно могло претендовать на существенные налоговые преференции. Благодаря этому завод смог получить льготную ставку на аренду земли в размере 0,3 процента от их кадастровой стоимости — 69,2 тысячи рублей в год.

В 2020 московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал заводу льготный заем на развитие производства в размере 100 млн рублей. Эти средства «Элемер» потратил на «на пополнение запасов сырья и материалов».