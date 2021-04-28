Завод «Элемер» построит новые корпуса на Восточной зоне. Расширение производства даст 60 рабочих мест 28.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Приборостроительный завод «Элемер» вложит 200 млн рублей в расширение производства — градостроительно-земельная комиссия мэрии одобрила изменение в правила землепользования и застройки четырех участков на Восточной коммунальной зоне, в проезде 4807. Это позволит более чем в два раза увеличить площади «Элемера»: после строительства завод будет занимать почти 40 тысяч кв.м. Новые мощности позволят создать более 60 новых рабочих мест, сообщили в департаменте инвестиционной политики. Какие специалисты будут нужны на производстве и в какие сроки пройдет строительство, на «Элемере» пока не готовы сказать, уточнили «Зеленоград.ру» на предприятии.

Компания «Элемер» работает с 1992 года, сейчас это один из ведущих российских разработчиков и производителей контрольно-измерительных приборов. Здесь производят датчики давления и термопреобразователи, функциональную аппаратуру и метрологическое оборудование для измерения и контроля температуры, давления, влажности, расхода, уровня. Продукцию завода продают на российском рынке и экспортируют в страны Европы и Азии.

В 2019 году предприятие получило статус промышленного комплекса, чтобы оно могло претендовать на существенные налоговые преференции. Благодаря этому завод смог получить льготную ставку на аренду земли в размере 0,3 процента от их кадастровой стоимости — 69,2 тысячи рублей в год.

В 2020 московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал заводу льготный заем на развитие производства в размере 100 млн рублей. Эти средства «Элемер» потратил на «на пополнение запасов сырья и материалов».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, промышленность, восточная коммунальная зона
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь и когда это закончится Новости
«Легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» — жителям Подмосковья предлагают бонусы на оплату услуг ЖКХ Новости
Завод «Элемер» построит новые корпуса на Восточной зоне. Расширение производства даст 60 рабочих мест Новости
Началась подготовка к благоустройству бульвара в 15-м микрорайоне. Это большая территория, которую считают досуговым центром Крюково Новости
Закрыт выход из подземного перехода на станции Крюково — в сторону улицы Панфилова Новости
«В идеальном мире девушкам не должно быть страшно». Чего достиг проект защиты женщин от нежелательного внимания — спустя полгода после запуска Новости
Велоэкскурсия «Памятники Победы» — старт 8 мая от Школьного озера Афиша
Зеленоградский депутат в Госдуме рассказала детсадовцам об их правах — каждому в шкафчик положили конверт с памяткой. До этого она рассылала письма старшеклассникам Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Началось строительство железнодорожного моста в Малино. Его собираются сделать за год Новости
Разрешить водить машину с 17 лет. Это предложили в МВД и поддержали в Госдуме Истории
Фестиваль «Большой волонтёрский пикник» — 2 мая возле Школьного озера Афиша
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе Новости
На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно Новости
Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения Истории
На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется Новости
Букву «З» на номерах зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и убрали Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек Новости
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест Новости
История крюковчанина Вячеслава Зволинского: учитель и церковный староста, белый и красный офицер, а потом зэк в уральском лагере и возможный прообраз героя знаменитой пьесы Булгакова Истории
© 1997–2021 Зеленоград.ру