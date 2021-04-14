В предпоследнюю неделю апреля театр «Ведогонь» покажет несколько спектаклей на сцене КЦ «Зеленоград». Приобрести билеты можно на сайте театра. А для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть несколько билетов, которые мы готовы подарить. Для получения пригласительных необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 19 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.
20 апреля «Ведогонь» представит драму «Иванов» по пьесе А. П. Чехова. 21 апреля — комедию положений «Убийственный и неповторимый» по произведению английского драматурга Алана Эйкборна. Оба спектакля начинаются в 19.00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград».
25 апреля, в воскресенье, можно будет посмотреть спектакль для детей по пьесе Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». Начало спектакля в 12.00.