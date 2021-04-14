20 апреля «Ведогонь» представит драму «Иванов» по пьесе А. П. Чехова. 21 апреля — комедию положений «Убийственный и неповторимый» по произведению английского драматурга Алана Эйкборна. Оба спектакля начинаются в 19.00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград».

25 апреля, в воскресенье, можно будет посмотреть спектакль для детей по пьесе Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». Начало спектакля в 12.00.