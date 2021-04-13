Группа «Кипелов» появилась после раскола легендарной группы «Ария» осенью 2002 года, когда вокалист Валерий Кипелов, гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин принимают решение о создании собственного коллектива. 22 апреля зрители смогут насладиться концертной программой, в которую войдут лучшие композиции за всё время существования группы, а уже знакомые песни прозвучат в новом прочтении.

Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. 20 апреля мы выберем того, кто сможет посетить концерт группы «Кипелов».