22 апреля в 19.00 в КЦ «Зеленоград» состоится концерт группы «Кипелов». Купить билеты на концерт можно на сайте культурного центра.
Группа «Кипелов» появилась после раскола легендарной группы «Ария» осенью 2002 года, когда вокалист Валерий Кипелов, гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин принимают решение о создании собственного коллектива. 22 апреля зрители смогут насладиться концертной программой, в которую войдут лучшие композиции за всё время существования группы, а уже знакомые песни прозвучат в новом прочтении.
Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. 20 апреля мы выберем того, кто сможет посетить концерт группы «Кипелов».