16 апреля в 19.00 в КЦ «Зеленоград» состоится концерт Ивана Абрамова. Цена билетов 1200—3600 рублей. Свободных мест осталось не так много, спешите купить билеты.
https://www.iabramov.ru/
Иван Абрамов — юморист-эстет и «самый воспитанный комик». Он — резидент шоу «Stand Up» телеканала ТНТ. Его выступления подкупают невыдуманными историями из семейной и творческой жизни, а, помимо микрофона и искромётных шуток, в его арсенале есть ещё и музыкальные инструменты.
А для клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить кому-нибудь из участников клуба. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму ниже на странице. 15 апреля мы выберем того, кто сможет посетить этот замечательный концерт.
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