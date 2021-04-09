Иван Абрамов — юморист-эстет и «самый воспитанный комик». Он — резидент шоу «Stand Up» телеканала ТНТ. Его выступления подкупают невыдуманными историями из семейной и творческой жизни, а, помимо микрофона и искромётных шуток, в его арсенале есть ещё и музыкальные инструменты.

А для клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить кому-нибудь из участников клуба. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму ниже на странице. 15 апреля мы выберем того, кто сможет посетить этот замечательный концерт.