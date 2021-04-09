Концерт стендап комика Ивана Абрамова — 16 апреля в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 09.04.2021 ZELENOGRAD.RU

16 апреля в 19.00 в КЦ «Зеленоград» состоится концерт Ивана Абрамова. Цена билетов 1200—3600 рублей. Свободных мест осталось не так много, спешите купить билеты.

Иван Абрамов — юморист-эстет и «самый воспитанный комик». Он — резидент шоу «Stand Up» телеканала ТНТ. Его выступления подкупают невыдуманными историями из семейной и творческой жизни, а, помимо микрофона и искромётных шуток, в его арсенале есть ещё и музыкальные инструменты.

А для клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два билета, которые мы готовы подарить кому-нибудь из участников клуба. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму ниже на странице. 15 апреля мы выберем того, кто сможет посетить этот замечательный концерт.

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Метки:
концерты, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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