Магазин «Тортоделия» для кондитеров и тех, кто увлекается выпечкой открылся в Голубом. Здесь продается сыр, сливки, масло, красители, инструменты, упаковку для готовых изделий и элементы декора, а также ореховая мука, шоколад, ванильные пасты и различные ингредиенты (мука, подсластители, пастеризованный белок и многое другое).
В магазинах действуют акции. Например, каждое первое число месяца на сыр творожный Hochland Cremette, сливки «Петмол» и сыр маскарпоне, каждую среду — на замороженное пюре Ravifruit, каждую пятницу — на шоколад Callebaut. А еще за упоминание магазина в соцсетях дарят кондитерскую посыпку.
В магазине можно заказать доставку. По Зеленограду она стоит 200 рублей, при заказе от трех тысяч рублей — бесплатно. Магазин работает 9 до 21.
Адреса:
- Зеленоград, корпус 812, телефон для заказа через вотсап: 8-965-408-16-30
- Голубое, Тверецкий проезд, дом 16 корпус 2, телефон для заказа через вотсап: 8-905-766-27-00