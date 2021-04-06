Магазин для кондитеров «Тортоделия» открылся в Голубом. Еще один такой же работает в 8 микрорайоне 06.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Магазин «Тортоделия» для кондитеров и тех, кто увлекается выпечкой открылся в Голубом. Здесь продается сыр, сливки, масло, красители, инструменты, упаковку для готовых изделий и элементы декора, а также ореховая мука, шоколад, ванильные пасты и различные ингредиенты (мука, подсластители, пастеризованный белок и многое другое).

В магазинах действуют акции. Например, каждое первое число месяца на сыр творожный Hochland Cremette, сливки «Петмол» и сыр маскарпоне, каждую среду — на замороженное пюре Ravifruit, каждую пятницу — на шоколад Callebaut. А еще за упоминание магазина в соцсетях дарят кондитерскую посыпку.

В магазине можно заказать доставку. По Зеленограду она стоит 200 рублей, при заказе от трех тысяч рублей — бесплатно. Магазин работает 9 до 21.

Адреса:

  • Зеленоград, корпус 812, телефон для заказа через вотсап: 8-965-408-16-30
  • Голубое, Тверецкий проезд, дом 16 корпус 2, телефон для заказа через вотсап: 8-905-766-27-00

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Метки:
магазины, голубое, новое место, торты на заказ, Тортоделия, Тортоделия
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