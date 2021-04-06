Магазин «Тортоделия» для кондитеров и тех, кто увлекается выпечкой открылся в Голубом. Здесь продается сыр, сливки, масло, красители, инструменты, упаковку для готовых изделий и элементы декора, а также ореховая мука, шоколад, ванильные пасты и различные ингредиенты (мука, подсластители, пастеризованный белок и многое другое).