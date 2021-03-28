Проблемы на дворовых парковках начались с потеплением. На «парадных» проездах всё более-менее в порядке, а на параллельных площадках, чуть дальше от дома, беда. В колеях образовались глубокие проталины, и автомобили буквально повисают на ледяных «горбах». Местные жители жалуются «Зеленоград.ру» на бездействие управляющей компании. После нашего обращения в префектуру площадки быстро почистили.
«Машины садятся на дно. Глыбы льда и дыры сантиметров по тридцать во дворе у корпуса 1407. Управляющая компания пожимает плечами и говорит, что будет почищено. Вот жду — когда? С утра полчаса пыталась свою машину вытащить — спасибо, люди помогли. А на днях соседа впятером вытаскивали», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница, отчаявшись обращаться в управляющую компанию: и по телефону общались, и лично.
Редакция сообщила о проблеме в префектуру, и в тот же день нам прислали фотографии с работами по очистке территории ото льда и позже — видеоотчёт с расчищенной площадкой. Местная жительница подтвердила: да, почистили — там, где и раньше было чисто, а проблемный участок так и остался неубранным.
Вновь передали информацию в префектуру на следующее утро — в пятницу, 26 марта. Днём нам прислали видео — всё убрали, осталось почистить только парковочные места (которые в момент уборки территории были заняты автомобилями). Префектура взяла на контроль. Обратившаяся к нам читательница «Зеленоград.ру» вечером написала с благодарностями, что наконец-то действительно всё сделали.
Аналогичная ситуация сложилась у корпуса 1803: «парадный» проезд почищен, а внутренняя парковка — в таких же ледяных горках с глубокими промоинами. В префектуре ответили, что тоже взяли в работу. На следующий день, в субботу, на участке в самом деле трудился одинокий дворник, усердно коловший лёд на проблемной территории. Когда увидел, что его снимают, спросил: зачем? «В благодарность», — ответили ему. «Сегодня вечером уже льда не будет, всё уберём», — сказал он. И действительно: мужик сказал — мужик сделал. Правда, дочищали уже воскресным утром.
Непонятно, почему управляющие компании не могут самостоятельно решить проблемы, с которыми обращаются местные жители. Расчёт на то, что само скоро растает, в данных примерах неуместен: таять будет ещё несколько дней, а людям надо ездить и ходить сейчас. Подобные участки с остатками льда и глубокими лужами неудобны ни водителям, ни пешеходам.