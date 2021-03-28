«Машины садятся на дно. Глыбы льда и дыры сантиметров по тридцать во дворе у корпуса 1407. Управляющая компания пожимает плечами и говорит, что будет почищено. Вот жду — когда? С утра полчаса пыталась свою машину вытащить — спасибо, люди помогли. А на днях соседа впятером вытаскивали», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница, отчаявшись обращаться в управляющую компанию: и по телефону общались, и лично.

Редакция сообщила о проблеме в префектуру, и в тот же день нам прислали фотографии с работами по очистке территории ото льда и позже — видеоотчёт с расчищенной площадкой. Местная жительница подтвердила: да, почистили — там, где и раньше было чисто, а проблемный участок так и остался неубранным.