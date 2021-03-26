«Мерседес» и «Пежо» столкнулись на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта у суда около девяти часов вечера в пятницу, 26 марта. Пострадавших водителя и пассажира «Пежо» пришлось доставать из машины, обоих госпитализировали. Также пострадал водитель «Мерседеса», сообщил «Зеленоград.ру» источник в экстренных службах.
В обоих направлениях в сторону перекрестка образовалась бордовая пробка от улицы Андреевки и от Солнечной аллеи.
Ещё одно ДТП произошло около 11 часов утра на Ленинградском шоссе недалеко от мемориала «Штыки». «Мицубиси Лансер» врезался в стоящую фуру. В машине находились два человека, оба в состоянии алкогольного опьянения, рассказал источник. В больнице сообщили, что в стационар доставили 36-летнего водителя легковушки. Его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние тяжёлое, но стабильное.
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