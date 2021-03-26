СТО Зеленоград: спонсор темы
Три человека пострадали в ДТП у суда. На Панфиловском проспекте образовалась «бордовая» пробка. Еще одна автомобильная авария с двумя пострадавшими произошла утром на Ленинградке 26.03.2021 ZELENOGRAD.RU

«Мерседес» и «Пежо» столкнулись на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта у суда около девяти часов вечера в пятницу, 26 марта. Пострадавших водителя и пассажира «Пежо» пришлось доставать из машины, обоих госпитализировали. Также пострадал водитель «Мерседеса», сообщил «Зеленоград.ру» источник в экстренных службах.

В обоих направлениях в сторону перекрестка образовалась бордовая пробка от улицы Андреевки и от Солнечной аллеи.

Ещё одно ДТП произошло около 11 часов утра на Ленинградском шоссе недалеко от мемориала «Штыки». «Мицубиси Лансер» врезался в стоящую фуру. В машине находились два человека, оба в состоянии алкогольного опьянения, рассказал источник. В больнице сообщили, что в стационар доставили 36-летнего водителя легковушки. Его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние тяжёлое, но стабильное.

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Метки:
дтп, происшествия
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Три человека пострадали в ДТП у суда. На Панфиловском проспекте образовалась «бордовая» пробка. Еще одна автомобильная авария с двумя пострадавшими произошла утром на Ленинградке Новости
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