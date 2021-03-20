Возгорание произошло в одном из складских помещений на территории стекольного завода, уточнили «Зеленоград.ру» в МЧС. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативно-дежурной смены в 15:26, в 16:48 пожар локализовали, в 17:14 ликвидировали открытое горение.

Из-за масштабности пожара назвать вероятные причины возгорания и очаг (то есть откуда и почему всё началось) пока не представляется возможным. По состоянию на семь часов вечера работы продолжаются, дознаватели на месте.

К ликвидации пожара сначала привлекли 16 человек и четыре единицы техники. В конечном итоге на месте работали 82 человека и 24 единицы техники из разных экстренных служб.