Крупный пожар произошёл на стекольном заводе в Сходне. Дым от него был виден из Зеленограда 20.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Высокий столб густого чёрного дыма наблюдали зеленоградцы из разных районов города во второй половине дня в субботу, 20 марта. Выяснилось, что крупный пожар случился в Сходне (район Химок).

Возгорание произошло в одном из складских помещений на территории стекольного завода, уточнили «Зеленоград.ру» в МЧС. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило на пульт  оперативно-дежурной смены в 15:26, в 16:48 пожар локализовали, в 17:14 ликвидировали открытое горение.

Из-за масштабности пожара назвать вероятные причины возгорания и очаг (то есть откуда и почему всё началось) пока не представляется возможным. По состоянию на семь часов вечера работы продолжаются, дознаватели на месте.

К ликвидации пожара сначала привлекли 16 человек и четыре единицы техники. В конечном итоге на месте работали 82 человека и 24 единицы техники из разных экстренных служб.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, пожары, сходня
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крупный пожар произошёл на стекольном заводе в Сходне. Дым от него был виден из Зеленограда Новости
«Если все клиники откажут, животное усыпят или выбросят». Что не так с законопроектом о запрете подрезать кошкам когти, который единогласно приняла Мосгордума Истории
Премьеры Суздальского фестиваля анимационного кино — 20 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
У троих детей в Зеленограде нашли туберкулез. Это случилось впервые за пять лет Новости
Узкое место в 9 микрорайоне. Как зеленоградская администрация загоняет посетителей новых спортивных объектов во дворы жилых домов и считает, что это нормально Истории
«Сегодня будет тяжело, но вы держитесь». Половина водителей автобусного маршрута из Голубого объявили забастовку, отказавшись выйти на работу Истории
Почему на четырех зеленоградских автобусах стали объявлять конечную остановку посередине маршрута? И когда прекратят путать пассажиров? Ответы
Новые скамейки на Центральном проспекте закрасили в «ужасный коричневый цвет». Это объяснили пятью причинами: весна, лето, осень, зима и вандалы Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Представлен проект новой развязки на пересечении Ленинградского и Международного шоссе. Фото со всех сторон Новости
Школьная жизнь поселка Крюково: на учебу в вагон-карете, уроки под бомбежками и в четыре смены Истории
Закон о нулевой смертности на дорогах отклонили в Мосгордуме. Депутат от Зеленограда не стал голосовать Новости
Зеленоградский клуб Kinder холл: всё самое интересное и новые направления — семейное образование и новые интенсивы в бизнес-школе для подростков Profteen Партнерский материал
Годовщину присоединения Крыма отметят в Зеленограде на бульваре в 16-м микрорайоне Новости
Причинами провала грунта в 9 микрорайоне назвали таяние снега или протечку трубопровода Новости
Ученица зеленоградской школы сломала руку, поскользнувшись возле калитки. Помочь с уборкой льда предложила солнечногорская администрация Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Семейный ужин в половине второго». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
Началось онлайн-обсуждение новой жилой застройки 2-го микрорайона. Здесь планируют многоэтажки и детский сад Новости
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом Жизнь
Началась вторая попытка капитально отремонтировать бывший педиатрический корпус горбольницы Новости
Школа 1557 изменит правила внутреннего распорядка после конфликта ученика и учителя. Итоги школьного и полицейского расследования. Долгожданные ответы директора на вопросы редакции Истории
Новые жилые дома построят на Георгиевском шоссе, на границе Зеленограда и Андреевки Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру