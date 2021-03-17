«У одной из иномарок повисло колесо — её эвакуировали первой, трудностей не возникло, — рассказал в дневном выпуске новостей „ТВ Центр“. — Другая машина завалилась в яму правым боком, спасателям пришлось вытягивать её тросами». Машина не получила сильных повреждений: по словам представителя рабочей бригады, «передний бампер под замену и помяли пороги, когда её вытаскивали краном». На это ушло около часа, уточняет телеканал «Звезда».



Отопление в дома подаётся в штатном режиме, заверил в эфире «ТВ Центра» Сергей Галустов, начальник управления ЖКХиБ префектуры. «В настоящее время все потребители с отоплением и с горячей водой, отключение было произведено буквально на 10-15 минут для того, чтобы МОЭК произвёл переподключение. Без ограничения ресурсов сегодня силами МОЭК авария будет устранена».

«Пострадавших в результате инцидента нет, в восьми жилых домах на время проведения работ могут быть временно снижены параметры подачи тепла», — уточнял портал «Москва 24».



На самом деле и отопление, и горячая вода в нескольких окрестных корпусах (902, 903, 904, 908, 913 и других) были полностью отключены с самого утра и до 19-20 часов вечера — днём на короткое время батареи и горячие краны заработали, а затем подача тепла снова прекратилась. Хорошо, что оттепель уже успела сменить недавние 20-градусные морозы.