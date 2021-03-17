Вчерашняя авария теплосети с провалом асфальта на проезде у корпуса 906 стала темой новостей множества телеканалов и изданий (ссылки — в первом комментарии). Причиной аварии назвали размытие грунта, версий две — из-за талых вод или из-за протечки в трубопроводе.
В сети появилась запись с уличной видеокамеры, на которой видно, как асфальт проседает на краю проезжей части под правым бортом двух припаркованных автомобилей — у одного из них срабатывает сигнализация.
«Кроссовер провалился одном колесом, а универсал Skoda едва не завалился на правый бок. Одну машину уже достали, вторую зафиксировали с помощью веревок, — сообщили утром „Вести“. — Причиненный автомобилям ущерб только предстоит оценить».
В провале также оказались деревья или кустарники.
«У одной из иномарок повисло колесо — её эвакуировали первой, трудностей не возникло, — рассказал в дневном выпуске новостей „ТВ Центр“. — Другая машина завалилась в яму правым боком, спасателям пришлось вытягивать её тросами». Машина не получила сильных повреждений: по словам представителя рабочей бригады, «передний бампер под замену и помяли пороги, когда её вытаскивали краном». На это ушло около часа, уточняет телеканал «Звезда».
Отопление в дома подаётся в штатном режиме, заверил в эфире «ТВ Центра» Сергей Галустов, начальник управления ЖКХиБ префектуры. «В настоящее время все потребители с отоплением и с горячей водой, отключение было произведено буквально на 10-15 минут для того, чтобы МОЭК произвёл переподключение. Без ограничения ресурсов сегодня силами МОЭК авария будет устранена».
«Пострадавших в результате инцидента нет, в восьми жилых домах на время проведения работ могут быть временно снижены параметры подачи тепла», — уточнял портал «Москва 24».
На самом деле и отопление, и горячая вода в нескольких окрестных корпусах (902, 903, 904, 908, 913 и других) были полностью отключены с самого утра и до 19-20 часов вечера — днём на короткое время батареи и горячие краны заработали, а затем подача тепла снова прекратилась. Хорошо, что оттепель уже успела сменить недавние 20-градусные морозы.
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На фото хорошо видно, что это прорыв трубы - пар над провалом.