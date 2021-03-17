Розыгрыш билетов на спектакль «Семейный ужин в половине второго». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает 17.03.2021 ZELENOGRAD.RU

27 марта в 18.00 на сцене КЦ «Зеленоград» будет показан спектакль «Семейный ужин в половине второго» по пьесе Виталия Павлова.

В главных ролях — ведущие актёры театра «Ленком» и театра имени Моссовета: Анна Большова, Анатолий Васильев, Ольга Остроумова (Ольга Волкова), Кирилл Гребенщиков, Андрей Рапопорт.

Что делать, если спустя 20 лет вы встретили свою первую любовь, оказались с ней наедине в пустой квартире, а поздно вечером, как в молодости, домой неожиданно нагрянули родители? Какой разговор может быть в такой ситуации, в половине второго ночи? Самый откровенный, иногда неудобный, местами до смешной и пронзительный до слёз.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем пригласительный билет на два лица на этот спектакль. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В пятницу, 26 марта, мы определим двух победителей, которые получат пригласительный билет.

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Метки:
культура, театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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