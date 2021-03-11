Начались продажи квартир в двух новых корпусах ЖК «Новый Зеленоград» 11.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Жилой комплекс «Новый Зеленоград» находится в Рузино, рядом с Кутузовским шоссе и 23-м микрорайоном Зеленограда. Сейчас можно забронировать квартиры и студии в двух строящихся 15-17-этажных корпусах 2А и 2Б. Цены от 2,6 миллиона рублей за студию до 5,5 млн за трехкомнатную квартиру.

Всего двух корпусах 834 квартиры. Есть помещения с классическими планировками и евроформата площадью от 23,5 до 61,1 квадратных метров с возможностью объединения смежных квартир. Площадь студий — 23-25 кв.м, однокомнатных — 37-38 кв.м, двухкомнатных — 38-42 кв.м, трехкомнатных — 51-59 кв.м. Заявку на бронирование квартиры можно отправить через сайт ЖК.

Строящиеся корпуса — монолитные дома с вентилируемым фасадом и облицовкой из фиброцементных плит. Во всех квартирах установлены панорамные окна с двухкамерными энергоэффективными стеклопакетами. Каждый дом состоит из двух секций. На первых этажах будут коммерческие помещения, а в подземной части — кладовые, доступ к которым устроят на лифтах с жилых этажей. Ввод корпусов в эксплуатацию планируется в начале 2023 года.

Застройщик называет в качестве плюсов нового ЖК хорошую экологию, модную архитектуру, продуманные планировки, ландшафтные парки и благоустроенные дворы. В ЖК работает частный детский сад, в перспективе может открыться муниципальный. Также проектом предусмотрены две школы. «Близость к Зеленограду дает возможность жителям комплекса пользоваться всей богатой инфраструктурой Московского региона», отмечает застройщик.

В прошлом году в ЖК «Новый Зеленоград» активно покупали квартиры, отмечает девелопер проекта IKON Development. Стимулом для роста числа сделок послужила, в числе прочего, ипотека с государственной поддержкой под 6,5% годовых, а также запущенная осенью в Подмосковье субсидированная ипотечная программа для молодых семей (ставка кредитования от 2,9%). Льготные условия кредитования позволили многим молодым семьям, которые являются основной целевой аудиторией проекта, улучшить свои жилищные условия.

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Метки:
жилищное строительство, жк новый зеленоград
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