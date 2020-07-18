В Москве открыли три детсада для детей-аллергиков. Рассказываем, как завести такой же в Зеленограде (и собираем заявки)
Застройщик жилого комплекса «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе IKON Development начал проектировать муниципальный детский сад на 190 мест. Трехэтажное здание с дополнительным подземным этажом планируют построить в 2022 году.
Техническое задание на строительство детсада согласовали администрации Солнечногорского района. Здание будет расположено рядом с корпусами 8 и 9.
Сейчас в ЖК работает частный детский сад, причем застройщик компенсирует жителям большую часть затрат на оплату — так стоимость на одного ребенка в месяц составляет восемь тысяч рублей. Кроме муниципального детского сада планируется строительство школы на 1325 мест.
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