Последний этаж достроен у корпуса-долгостроя в 9 микрорайоне 10.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Продолжается строительство корпуса 901А, квартиры в котором предназначены в том числе и для обманутых дольщиков. Возведением дома с 2020 года занимается городской застройщик «Управление гражданского строительства» — сдать его должны в 2022 году.

Конструктив корпуса выполнен на 64%, внутренние инженерные системы — на 46%, сообщает Москомстройинвест. Началась работа на наружных инженерных системах — они пока проложены на 8%. Эти виды работ планируется завершить в августе 2021 года.

Внешние стены здания начали утеплять. В феврале был практически доведён до готовности тепловой пункт и планировалось полностью закрыть тепловой контур дома, завершив монтаж всех оконных рам. На стройплощадке работают почти две сотни строителей.

В 15-этажном доме запроектировано 229 квартир, часть которых передадут более 40 обманутым дольщикам. О реализации остальных квартир будет объявлено при завершении строительства. Дом строился с 2006 года, более 10 лет стройка была заброшенной, активные работы на неё начались чуть больше года назад: демонтаж бетонных конструкций недостроенного здания, подготовка фундамента и строительство нового дома, проект которого был изменён. Финансирование строительства осуществляется за счет бюджета города Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы.

На первых нежилых этажах здания могут открыться предприятия сферы обслуживания. Территорию вокруг обещают благоустроить — устроить открытые парковки, проезды и пешеходные зоны, площадки для отдыха, игр и спорта. Кроме того, здесь установят скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

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Метки:
строительство, микрорайон 9, долгострой
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