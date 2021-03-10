Конструктив корпуса выполнен на 64%, внутренние инженерные системы — на 46%, сообщает Москомстройинвест. Началась работа на наружных инженерных системах — они пока проложены на 8%. Эти виды работ планируется завершить в августе 2021 года.



Внешние стены здания начали утеплять. В феврале был практически доведён до готовности тепловой пункт и планировалось полностью закрыть тепловой контур дома, завершив монтаж всех оконных рам. На стройплощадке работают почти две сотни строителей.



В 15-этажном доме запроектировано 229 квартир, часть которых передадут более 40 обманутым дольщикам. О реализации остальных квартир будет объявлено при завершении строительства. Дом строился с 2006 года, более 10 лет стройка была заброшенной, активные работы на неё начались чуть больше года назад: демонтаж бетонных конструкций недостроенного здания, подготовка фундамента и строительство нового дома, проект которого был изменён. Финансирование строительства осуществляется за счет бюджета города Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы.



На первых нежилых этажах здания могут открыться предприятия сферы обслуживания. Территорию вокруг обещают благоустроить — устроить открытые парковки, проезды и пешеходные зоны, площадки для отдыха, игр и спорта. Кроме того, здесь установят скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.