Розыгрыш билетов на концерт группы «ПилОт» 20 марта. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает 12.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Группа «ПилОт» — сыграет концерт в Зеленограде 20 марта в клубе SOVA. Приобрести билеты можно по ссылке.

Коллектив исполнит большую концертную программу под названием «Майка и жизнь — всё наизнанку!». Озаглавить концерт было решено цитатой из песни «Осень», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

«ПилОты» устроят долгожданный праздник. Будет громко, душевно и рок-н-ролльно. «Радоваться жизни — трудная работа», с которой мы можем справиться только вместе!

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем два пригласительных билета на одного человека на этот концерт. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В пятницу, 19 марта, мы определим двух победителей, которые получат пригласительные билеты на концерт.

https://www.youtube.com/c/GruppaPILOT/videos
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Метки:
концерты, клуб друзей, Сова
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