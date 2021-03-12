Группа «ПилОт» — сыграет концерт в Зеленограде 20 марта в клубе SOVA. Приобрести билеты можно по ссылке.



Коллектив исполнит большую концертную программу под названием «Майка и жизнь — всё наизнанку!». Озаглавить концерт было решено цитатой из песни «Осень», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.



«ПилОты» устроят долгожданный праздник. Будет громко, душевно и рок-н-ролльно. «Радоваться жизни — трудная работа», с которой мы можем справиться только вместе!

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем два пригласительных билета на одного человека на этот концерт. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В пятницу, 19 марта, мы определим двух победителей, которые получат пригласительные билеты на концерт.