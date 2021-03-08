Легковой автомобиль «Киа Сид» и трактор «Беларус» встретились на внутреннем перекрестке возле здания МГТС (корпус 928). Ковш буквально вонзился в салон легковушки со стороны водителя, разбив стекло и повредив обе левые двери. Лишь чудом наша читательница Олеся не пострадала.
«Киа» двигалась в сторону Солнечной аллеи, трактор перпендикулярно выруливал из дворов ковшом вперед. Хотя оба водителя стали тормозить, из-за скользкой дороги столкновения избежать не удалось. Насадив «Киа» на ковш, трактор вынес легковушку на тротуар, после чего наконец остановился. Ковш разбил стекло, боковое зеркало от удара завернуло в салон. Олесю осыпал град мелких осколков — к счастью, без последствий. Двери с водительской стороны оказались заблокированы, и выбираться пришлось через пассажирскую.
Пока водители ждали экипаж для оформления ДТП, столкнулись с самой разной реакцией прохожих и автомобилистов. Кто-то сочувствовал Олесе, интересуясь, цела ли, кто — трактористу со словами типа «жаль, что вообще не перевернул», заведомо считая виноватой «бабу за рулём», бросившуюся трактору наперерез. Еще один водитель на «Жигулях» ругался на обоих — мол, перекрыли дорогу, и теперь придётся сделать большой крюк: «фотографируйте да разъезжайтесь».
Автоинспекторы, прибывшие на место происшествия, установили вину тракториста. В определении сказано, что он нарушил пункты 1.3, 1.5 и 10.1 Правил дорожного движения.
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