Пока водители ждали экипаж для оформления ДТП, столкнулись с самой разной реакцией прохожих и автомобилистов. Кто-то сочувствовал Олесе, интересуясь, цела ли, кто — трактористу со словами типа «жаль, что вообще не перевернул», заведомо считая виноватой «бабу за рулём», бросившуюся трактору наперерез. Еще один водитель на «Жигулях» ругался на обоих — мол, перекрыли дорогу, и теперь придётся сделать большой крюк: «фотографируйте да разъезжайтесь».

Автоинспекторы, прибывшие на место происшествия, установили вину тракториста. В определении сказано, что он нарушил пункты 1.3, 1.5 и 10.1 Правил дорожного движения.