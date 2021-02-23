На этой неделе мы разыгрывали несколько пригласительных на два лица на спектакли театра «Ведогонь» среди участников клуба друзей Зеленоград.ру.
Победители этого розыгрыша: спектакль «Полнолуние в детской»: Аракся К., Олеся Г. и Ольга В., спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир»: Екатерина К., Иоанн Д. и Антон Н. Поздравляем и желаем приятного вечера в театре.
Тем, кому не повезло в этот раз, не стоит грустить — у нас уже запланировано несколько розыгрышей для участников клуба на следующие недели. А пока вы можете приобрести билеты в единственный профессиональный театр нашего города на спектакли февраля.
Кто ещё не вступил в наш клуб, делайте это скорее, чтобы пользоваться предложениями партнёров и участвовать в наших акциях.
http://www.vedogon.ru/afisha/spektakli/don-zhuan-ili-kamennyy-pir/
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Три человека погибли в ночном пожаре рядом с Зеленоградом. Двое из них несовершеннолетние дети Новости
Открытие подземного перехода от электричек к метро «Комсомольская» откладывается еще минимум на три месяца Новости
По «наркотическим» делам за пять лет в Зеленограде осудили 11 человек — при участии одного и того же понятого Истории
Зеленоградский клуб Kinder холл: всё самое интересное и новые направления — семейное образование и бизнес-школа для подростков Партнерский материал
Первый замглавы управы Матушкино арестован по делу о хищении 500 миллионов рублей на прошлой работе Новости
Бывшие заключенные не могут найти работу в зеленоградском центре занятости. Чем это грозит местным жителям и что с этим можно сделать? Истории
В «Детском мире» снова началась акция по обмену ненужной одежды и обуви на скидку. Теперь она будет действовать постоянно Новости
Начались новые испытания вакцины от коронавируса: проверят прививку для подростков, назальную форму препарата и устойчивость иммунитета Новости
Навес над теннисными столами во дворе 12 микрорайона рухнул из-за залезших наверх детей. Но это не точно Новости
Реконструкцией 19-го микрорайона за сорок миллиардов займётся компания «Альтстрой». Все остальные жилые дома (и не только) в Зеленограде строит тоже она Новости
Студия Fluff Coffee приглашает на кофейный мастер-класс. Скидка для клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша