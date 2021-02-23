Победители розыгрыша пригласительных в театр. «Ведогонь» и клуб друзей Зеленоград.ру дарят билеты 23.02.2021 ZELENOGRAD.RU

На этой неделе мы разыгрывали несколько пригласительных на два лица на спектакли театра «Ведогонь» среди участников клуба друзей Зеленоград.ру.

Победители этого розыгрыша: спектакль «Полнолуние в детской»: Аракся К., Олеся Г. и Ольга В., спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир»: Екатерина К., Иоанн Д. и Антон Н. Поздравляем и желаем приятного вечера в театре.

Тем, кому не повезло в этот раз, не стоит грустить — у нас уже запланировано несколько розыгрышей для участников клуба на следующие недели. А пока вы можете приобрести билеты в единственный профессиональный театр нашего города на спектакли февраля.

Кто ещё не вступил в наш клуб, делайте это скорее, чтобы пользоваться предложениями партнёров и участвовать в наших акциях.

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