На очистку города от снега после сильнейшего снегопада понадобится около пяти дней, сказал заместитель мэра Петр Бирюков в субботу вечером. «По регламенту у нас еще пять суток, чтобы весь город зачистить. Думаю, мы этот регламент выдержим».

Зимы с сильными снегопадами были и раньше, говорит Бирюков: в 2018 и в 2013 году. Но когда, кроме сильного снега, ещё и температура была до минус 20 и ветер до 20 м/c — такого он не припоминает.

В Гидрометцентре говорят, что количество осадков, выпавших в пятницу, побило рекорд, поставленный почти полвека назад — в 1973 году, а портал «Метеоновости» сообщил, что суточная сумма осадков вообще стала рекордной за всё время наблюдений. За время снегопада высота снежного покрова в Москве существенно увеличилась и в субботу днем местами уже достигала 73 см.

Бирюков сказал, что на уборке снега круглосуточно работают более 70 тысяч человек. В Зеленограде, по данным префектуры, на уборке снега занято почти 1300 человек.

По сообщениям очевидцев, на дорогах было много мелких столкновений и застрявших машин. Дорожной патруль Центра организации дорожного движения за сутки вытянул из сугробов почти 400 грузовиков и 100 легковых машин. Перебоев в работе общественного транспорт, по словам Бирюкова, в Москве не было.