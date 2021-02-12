12 февраля в 11:20 автомобиль «Вольво» пробил ограждение моста и упал прямо возле платформы Фроловская (это за Солнечногорском). На станции, по предварительным данным, пострадавших нет. Движение электричек на участке Москва — Тверь в обоих направлениях сильно затруднено. Проезжают «Сапсаны» и «Ласточки-экспрессы», обычные пригородные поезда стоят.
По свидетельствам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем, жива. Вместе с машиной на стоявшую у платформы конаковскую электричку упало ограждение, контактная сеть оборвана. В ближайшее время пассажиров отвезут на станцию Подсолнечная на двух автобусах, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Также компенсационные автобусы будут курсировать между Клином и Подсолнечной с остановками у платформ Покровка и Фроловское. На участке Москва — Тверь отменён дополнительный сбор за проезд в «Ласточках-экспрессах», пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.
В 13:43 МТППК сообщила, что движение на московско-тверском участке восстановлено, но поезда по-прежнему следуют со значительными задержками. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах.