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Машина упала с эстакады на станцию Октябрьской железной дороги. Электрички встали. Пассажиры могут пересаживаться из обычных электричек в «Ласточки-экспрессы» 12.02.2021 ZELENOGRAD.RU

12 февраля в 11:20 автомобиль «Вольво» пробил ограждение моста и упал прямо возле платформы Фроловская (это за Солнечногорском). На станции, по предварительным данным, пострадавших нет. Движение электричек на участке Москва — Тверь в обоих направлениях сильно затруднено. Проезжают «Сапсаны» и «Ласточки-экспрессы», обычные пригородные поезда стоят.

По свидетельствам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем, жива. Вместе с машиной на стоявшую у платформы конаковскую электричку упало ограждение, контактная сеть оборвана. В ближайшее время пассажиров отвезут на станцию Подсолнечная на двух автобусах, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Также компенсационные автобусы будут курсировать между Клином и Подсолнечной с остановками у платформ Покровка и Фроловское. На участке Москва — Тверь отменён дополнительный сбор за проезд в «Ласточках-экспрессах», пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.

В 13:43 МТППК сообщила, что движение на московско-тверском участке восстановлено, но поезда по-прежнему следуют со значительными задержками. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах.

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Метки:
автомобиль, дтп, электричка
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