По свидетельствам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем, жива. Вместе с машиной на стоявшую у платформы конаковскую электричку упало ограждение, контактная сеть оборвана. В ближайшее время пассажиров отвезут на станцию Подсолнечная на двух автобусах, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Также компенсационные автобусы будут курсировать между Клином и Подсолнечной с остановками у платформ Покровка и Фроловское. На участке Москва — Тверь отменён дополнительный сбор за проезд в «Ласточках-экспрессах», пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.



В 13:43 МТППК сообщила, что движение на московско-тверском участке восстановлено, но поезда по-прежнему следуют со значительными задержками. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах.