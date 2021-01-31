Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт 31.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Кофейня сети «Даблби» вновь открылась на Центральной площади. Неприметная на сером фасаде вывеска находится между корчмой «Диканька» и службой доставки «СДЭК». Кофейня работает с 8 до 22 по будням и с 11 до 22 по выходным.

Черный кофе по 150 рублей. Кофе с молоком (капучино, латте, флэт уайт, кортадо) — 200-250. Раф-кофе (ванильный, цитрусовый, лавандовый) — 250-350. Чай — 150-200. Какао и прочие «авторские» напитки — 250-350.

Ассортимент выпечки (100-150 рублей) и десертов (150-250) пока невелик — кафе в воскресенье только открылось, ещё завозят оборудование. С 1 по 7 февраля действует скидка 20% при покупке кофе и десерта/выпечки.

В продаже есть кофе и чай, а также кофейные капсулы.

Раньше кофейня «Даблби» работала в здании культурного центра «Зеленоград» (ДК) и закрылось из-за карантина. Новое помещение просторное. Есть столики с креслами и диванчиками. Есть стойка с видом на площадь.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, рестораны и кафе, микрорайон 6, Даблби
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт Новости
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
«Пятёрочка» начала выпускать пакеты из переработанной упаковочной пленки Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Навес рухнул на теннисные столы во дворе 12 микрорайона Новости
Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне Новости
Пропал 56-летний зеленоградец Андрей Абрамов. Помогите найти Новости
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» Новости
«Бабушка, какой же это дед, это же Пушкин!» Как праправнук поэта стал главным конструктором сверхточных атомных часов и хранителем времени в Менделеево Истории
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Суд арестовал жительницу Зеленограда за публикацию в инстаграме с одобрением митинга. Судья сочла это организацией несогласованной акции Новости
Дороги, школы, стройки, ЖКХ и другие проблемы Андреевки. Руководитель территориального управления ответила на вопросы жителей и «Зеленоград.ру» Истории
Алабушево не станет конечной станцией МЦД-3. Пока на это нет денег Истории
Благоустройство Школьного озера завершат в течение трех лет. Возможно, эти работы объединят с реконструкцией Панфиловского проспекта Новости
Еще шесть рейсов «Ласточек-комфорт» запустят с 1 февраля Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру