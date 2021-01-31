Кофейня сети «Даблби» вновь открылась на Центральной площади. Неприметная на сером фасаде вывеска находится между корчмой «Диканька» и службой доставки «СДЭК». Кофейня работает с 8 до 22 по будням и с 11 до 22 по выходным.