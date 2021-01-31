Кофейня сети «Даблби» вновь открылась на Центральной площади. Неприметная на сером фасаде вывеска находится между корчмой «Диканька» и службой доставки «СДЭК». Кофейня работает с 8 до 22 по будням и с 11 до 22 по выходным.
Черный кофе по 150 рублей. Кофе с молоком (капучино, латте, флэт уайт, кортадо) — 200-250. Раф-кофе (ванильный, цитрусовый, лавандовый) — 250-350. Чай — 150-200. Какао и прочие «авторские» напитки — 250-350.
Ассортимент выпечки (100-150 рублей) и десертов (150-250) пока невелик — кафе в воскресенье только открылось, ещё завозят оборудование. С 1 по 7 февраля действует скидка 20% при покупке кофе и десерта/выпечки.
В продаже есть кофе и чай, а также кофейные капсулы.
Раньше кофейня «Даблби» работала в здании культурного центра «Зеленоград» (ДК) и закрылось из-за карантина. Новое помещение просторное. Есть столики с креслами и диванчиками. Есть стойка с видом на площадь.