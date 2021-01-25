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Новую развязку через Ленинградское шоссе в Химках могут открыть во вторник. На открытие, возможно, приедет Путин 25.01.2021 ZELENOGRAD.RU

В соцсетях появилась информация об открытии транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках 26 января. Предполагается, что на открытие приедет президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил точную дату открытия из соображений безопасности, но заявил, что поручение президента ускорить строительство развязки было выполнено.

В появившейся в сети листовке указано, что жители уже 25 января должны убрать свои машины с улиц, иначе их эвакуируют. Также говорится, что сотрудники офисов, которые примыкают «к месту возможного появления» президента, с 18 часов 25 января до 16 часов 26 января должны работать на удаленке. Администрация Химок опровергла подлинность этих листовок, однако вечером 22 января в группе «Типичные Химки» сообщили, что движение по улице Репина на участке от пересечения с улицей Заводской до Ленинградки перекрыто в связи с открытием развязки.

Что построено

Путепровод планировалось выполнить как эстакаду над Ленинградским шоссе с 4 полосами движения и 2 транспортными подходами. Она соединяет улицу Репина в Химках с улицей Дружбы. Разрешенная скорость там будет 80 км/ч.

Четырехполосная эстакада соединит западные и восточные районы («старые» и «новые») Химок. Сейчас их соединяет только одна автомобильная дорога, которая в часы пик не справляется с большим потоком машин, автомобилисты вынуждены стоять в пробках.

Предполагается, что развязка избавит район от коллапсов транспортной системы. По мнению министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, это позволит проезжать проблемный участок в 3-4 раза быстрее. В 2019 году сообщалось, что работу потребуют более четырех миллиардов рублей

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Метки:
автомобиль, ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе, химки
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