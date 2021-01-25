Что построено

Путепровод планировалось выполнить как эстакаду над Ленинградским шоссе с 4 полосами движения и 2 транспортными подходами. Она соединяет улицу Репина в Химках с улицей Дружбы. Разрешенная скорость там будет 80 км/ч.

Четырехполосная эстакада соединит западные и восточные районы («старые» и «новые») Химок. Сейчас их соединяет только одна автомобильная дорога, которая в часы пик не справляется с большим потоком машин, автомобилисты вынуждены стоять в пробках.

Предполагается, что развязка избавит район от коллапсов транспортной системы. По мнению министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, это позволит проезжать проблемный участок в 3-4 раза быстрее. В 2019 году сообщалось, что работу потребуют более четырех миллиардов рублей