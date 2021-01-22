Офис «Мосэнергосбыта» в 4 микрорайоне закрылся на ремонт 22.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Клиентский офис «Мосэнергосбыта» в корпусе 438 закрылся на ремонт. Сроки открытия не называются. Абонентам предлагают ехать в офисы в Москву на улицу Смольную, 24А (метро «Речной вокзал») или на улицу Свободы, 71/3 (метро «Сходненская»).

Ремонт начался еще перед новогодними праздниками. На сайте «Мосэнергосбыта» указано, что все услуги физлица могут получить с помощью онлайн-сервисов, без посещения офисов обслуживания. Онлайн можно передать показания приборов учета, оплатить счета, заказать платные услуги (в том числе замену счетчиков), оформить льготу на оплату электроэнергии и управлять своим лицевым счетом. Юрлица через личный кабинет также могут получать платежные документы, отправлять показания и заказывать дополнительные услуги.

Также можно обратиться по телефонам:

для физлиц

  • по вопросам энергоснабжения: 8-499-550-9-550 (время работы операторов — ежедневно с 8:30 до 20:30)
  • передача показаний счетчиков электроэнергии (ежемесячно с 15 до 26 числа круглосуточно в автоматическом режиме): 8-499-550-88-99
  • заказ услуг: 8-499-550-33-77 (операторы работают ежедневно с 8:30 до 20:30)

для юрлиц

  • 8-495-198-1763, для соединения с куратором необходимо ввести добавочный номер, указанный в договоре энергоснабжения или в личном кабинете клиента юридического лица.

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Метки:
жкх, электричество, КО "Зеленоград" ОАО "Мосэнергосбыт" (прием физических лиц)
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