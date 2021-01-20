Жители пятого микрорайона жалуются на плохой запах от горячей воды. В диспетчерской отказываются принимать заявки 20.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители нескольких корпусов 5-го микрорайона сообщили о неприятном запахе от горячей воды. «Ужасно воняет горячая вода», пишет Светлана из корпуса 518. «С нового года из крана течет вонючая горячая вода», пишет Александр из 516-го. Такая же проблема в корпусах 513 и 519.

По нашему совету жители звонят в диспетчерскую по телефону 8-495-539-53-53, но там дают телефон Роспотребнадзора и отказываются принимать заявку в управляющую компанию. Но можно настоять, чтобы заявку всё-таки приняли. «Прошла семь кругов ада, но все же добилась, чтоб диспетчерская приняла заявку и дала номер», сообщила Светлана.

В префектуре ответили, что выясняют причину, но у МОЭКа (это поставщик горячей воды) анализы воды «в норме, без отклонений». Мы отправили запрос с просьбой сообщить причину и сроки устранения.

Сообщите, если вы тоже столкнулись с подобной проблемой.

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Метки:
жкх, микрорайон 5, горячая вода
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