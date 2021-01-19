В школах и детсадах повысили цены на питание 19.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Школы стали присылать родителям новые бланки на питание детей для согласия с новыми ценами. С 2021 года обеды и завтраки учеников стали дороже. Это повышение было заложено в контрактах на питание, которые зеленоградские школы заключали перед новым учебным годом. Вот что изменилось:

Дети 3-7 лет

  • завтрак стоил 70,89 рублей, теперь — 71,87
  • второй завтрак подорожал с 27,32 до 27,70
  • обед — со 115,39 до 116,99
  • полдник — с 58,18 до 58,98
  • ужин — с 69,89 до 70,86

Итого: 346,4 рубля в день, примерно на 100 рублей в месяц дороже, чем в 2020 году.

1-4 классы

  • завтрак стоил 87,80, теперь — 89,01
  • обед стоил 146,94, теперь — 148,98

Итого: 237,99 рублей в день, на 70 рублей в месяц больше. Отметим, что для 1-4 классов завтраки в Москве бесплатные.

5-11 классы

  • завтрак стоил 94,72, теперь — 96,03
  • обед стоил 174,93, теперь — 177,36

Итого: 273,39 рублей в день, примерно на 82 рубля в месяц дороже.

Информация о ценах на питание есть на сайтах не всех зеленоградских школ. Например, она размещена на сайтах школ 1557, 1150, 1528, 1353 и 719.

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Метки:
школьное питание
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