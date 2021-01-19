«С учетом своих потребностей». Как школы распоряжаются деньгами за несъеденные из-за эпидемии завтраки
Школы стали присылать родителям новые бланки на питание детей для согласия с новыми ценами. С 2021 года обеды и завтраки учеников стали дороже. Это повышение было заложено в контрактах на питание, которые зеленоградские школы заключали перед новым учебным годом. Вот что изменилось:
Дети 3-7 лет
- завтрак стоил 70,89 рублей, теперь — 71,87
- второй завтрак подорожал с 27,32 до 27,70
- обед — со 115,39 до 116,99
- полдник — с 58,18 до 58,98
- ужин — с 69,89 до 70,86
Итого: 346,4 рубля в день, примерно на 100 рублей в месяц дороже, чем в 2020 году.
1-4 классы
- завтрак стоил 87,80, теперь — 89,01
- обед стоил 146,94, теперь — 148,98
Итого: 237,99 рублей в день, на 70 рублей в месяц больше. Отметим, что для 1-4 классов завтраки в Москве бесплатные.
5-11 классы
- завтрак стоил 94,72, теперь — 96,03
- обед стоил 174,93, теперь — 177,36
Итого: 273,39 рублей в день, примерно на 82 рубля в месяц дороже.
Информация о ценах на питание есть на сайтах не всех зеленоградских школ. Например, она размещена на сайтах школ 1557, 1150, 1528, 1353 и 719.
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