Сервис такси «Ситимобил» обновил программу лояльности. С 15 января пользователи могут получать кешбэк за поездки и оплачивать бонусами часть или всю сумму заказа. В зависимости от частоты поездок и потраченных денег пользователю каждый месяц присваивается определенный уровень, кешбэк на самом престижном — 20 процентов.

Теперь есть шесть уровней:

«Домосед»: баллы не начисляются

«Новичок»: 10 процентов от суммы возвращается бонусами, можно оплатить ими до 50 процентов от стоимости поездки

«Частый гость»: 7 процентов возвращается бонусами, кешбэком можно оплатить до 25 процентов от стоимости поездки

«Знаток»: 10 процентов возвращается бонусами, кешбэком можно оплатить до половины стоимости

«Гид»: 15 процентов возвращается бонусами, кешбэком можно оплатить до 75 процентов от стоимости поездки

«Легенда»: 20 процентов возвращается, оплатить бонусами можно всю поездку.

Один бонус равен одному рублю. Чтобы узнать свой статус, нужно дождаться, когда станет доступно обновление приложения. После этого статус будет виден вверху при переходе в меню: например, «Иван, знаток, кешбэк 10%». Также приложение подскажет, сколько поездок еще нужно совершить в месяце, чтобы сохранить текущий уровень.