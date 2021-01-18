Сервис такси «Ситимобил» обновил программу лояльности. С 15 января пользователи могут получать кешбэк за поездки и оплачивать бонусами часть или всю сумму заказа. В зависимости от частоты поездок и потраченных денег пользователю каждый месяц присваивается определенный уровень, кешбэк на самом престижном — 20 процентов.
Теперь есть шесть уровней:
- «Домосед»: баллы не начисляются
- «Новичок»: 10 процентов от суммы возвращается бонусами, можно оплатить ими до 50 процентов от стоимости поездки
- «Частый гость»: 7 процентов возвращается бонусами, кешбэком можно оплатить до 25 процентов от стоимости поездки
- «Знаток»: 10 процентов возвращается бонусами, кешбэком можно оплатить до половины стоимости
- «Гид»: 15 процентов возвращается бонусами, кешбэком можно оплатить до 75 процентов от стоимости поездки
- «Легенда»: 20 процентов возвращается, оплатить бонусами можно всю поездку.
Один бонус равен одному рублю. Чтобы узнать свой статус, нужно дождаться, когда станет доступно обновление приложения. После этого статус будет виден вверху при переходе в меню: например, «Иван, знаток, кешбэк 10%». Также приложение подскажет, сколько поездок еще нужно совершить в месяце, чтобы сохранить текущий уровень.
До этого пользователи «Ситимобила» могли получить фиксированные 10 процентов кешбэка за поездки по тарифам «Комфорт» и выше, бонусами можно было оплатить только всю сумму.
Новые условия системы лояльности продлятся как минимум до конца 2021 года. В правилах акции указано, что если такси решит понизить статусы пользователей с текущими статусами «Новичок» и «Частый гость», то они станут «Домоседами», бонусы за поездки которым не начисляются, также баллами нельзя расплачиваться за поездки.
В принципе баллами нельзя будет оплачивать стоимость платной отмены и платного ожидания, а также при вызове такси без указания пункта назначения. Если пользователь не потратит баллы в течение 120 дней, их могут аннулировать. Полные правила можно прочитать здесь.