Собянин объявил 31 декабря выходным днем. Впрочем, это только рекомендация 24.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря. Оно точно коснётся большинства бюджетников, а для остальных работодателей — это рекомендация.

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам», — написано в документе.

Что значит слово «рекомендовать» Собянин не пояснил, но сказал: «Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем».

Тоже самое сделал губернатор Московской области Воробьев. А до этого предложение сделать 31 декабря нерабочим днем, поддержал президент Путин, порекомендовал главам регионов самостоятельно принять это решение. Ещё Путин обещал, что в дальнейшем выходной день 31 декабря будет закреплен федеральным законом.

Поддерживаете ли вы решение Собянина и Путина сделать 31 декабря выходным?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 61 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Собянин объявил 31 декабря выходным днем. Впрочем, это только рекомендация Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
План на девять лет и сорок миллиардов: что, где и когда будут сносить и строить в 19-м микрорайоне по программе реновации Истории
На въезде в Андреевку по пути к «Ашану» снова поставили палатки. Почему администрация ошибается, думая, что смогла их узаконить Истории
Лёд с крыши торгового центра упал на машину из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств». Оказывается, не за всякой крышей надо следить при появлении наледи Новости
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать Истории
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру