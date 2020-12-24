Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря. Оно точно коснётся большинства бюджетников, а для остальных работодателей — это рекомендация.

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам», — написано в документе.

Что значит слово «рекомендовать» Собянин не пояснил, но сказал: «Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем».

Тоже самое сделал губернатор Московской области Воробьев. А до этого предложение сделать 31 декабря нерабочим днем, поддержал президент Путин, порекомендовал главам регионов самостоятельно принять это решение. Ещё Путин обещал, что в дальнейшем выходной день 31 декабря будет закреплен федеральным законом.