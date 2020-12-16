Зеленоградские автоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу шестилетнюю девочку, нуждавшуюся в срочной госпитализации. Мама обратилась к полицейским у корпуса 1934, когда они патрулировали Георгиевский проспект. Она сказала, что дочь уже несколько минут находится в машине без сознания, и попросила помощи.

Старший лейтенант Артём Виноградов и лейтенант Николай Ковалёв незамедлительно взялись сопровождать автомобиль с ребёнком до стационара, включив сирену с мигалкой. Прибыв на место, один из них взял девочку на руки и бегом отнёс её в приёмное отделение.