Ребёнка без сознания вовремя доставили в больницу благодаря патрульным 16.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские автоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу шестилетнюю девочку, нуждавшуюся в срочной госпитализации. Мама обратилась к полицейским у корпуса 1934, когда они патрулировали Георгиевский проспект. Она сказала, что дочь уже несколько минут находится в машине без сознания, и попросила помощи.

Старший лейтенант Артём Виноградов и лейтенант Николай Ковалёв незамедлительно взялись сопровождать автомобиль с ребёнком до стационара, включив сирену с мигалкой. Прибыв на место, один из них взял девочку на руки и бегом отнёс её в приёмное отделение.

Так девочке смогли вовремя оказать медицинская помощь. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в полиции.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, полиция, микрорайон 19
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Инвестиционную программу на ближайшие три года утвердили в Москве. Вот что в ней касается Зеленограда Истории
Ребёнка без сознания вовремя доставили в больницу благодаря патрульным Новости
Онлайн-встреча Центра организации дорожного движения и префектуры с жителями 24 декабря Новости
Что делать, если водитель каршеринга припарковал машину с нарушением правил или заблокировал проезд? Ответы
Карусели на площади Юности и в 16-м микрорайоне не будут работать в новогодние каникулы. Потому что эпидемия. При этом соседние катки открыты Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
«Предотвратить невозможно, следить нецелесообразно». Почему до сих пор не поймали загрязнителей зеленоградских рек (а могли бы) Истории
Мэрия ищет жалобы на неприятные запахи в соцсетях, а потом может выслать беспилотник (а может и нет). Вот как это работает Истории
Автомобиль сбил у вокзала переходившего на «красный» пешехода. Юноша в коме Новости
Волонтеры запустили сбор средств для пункта приема вторсырья. Сколько они зарабатывают на нашем мусоре и зачем нужны, если есть синие баки во дворах? Истории
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства в Зеленограде. Адреса и расписание Ответы
В туалетах ТЦ «Панфиловский» есть камеры видеонаблюдения. Это вообще нормально? Ответы
Работникам торговли, услуг и культуры разрешили вакцинироваться от ковида Новости
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
Предельно допустимая концентрация оксидов азота превышена в Зеленограде уже неделю Новости
Пекарня-кондитерская «Тортилла» в 17 микрорайоне — Что внутри? партнерский материал
Представлен проект канатной дороги между «Речным вокзалом» и «Сходненской». Теперь понятно, как пересаживаться на неё с метро или 400-го автобуса Новости
История деревни Назарьево — глава 2: из крестьян в мебельщики, колхоз на бумаге, электростанция на Сходне, жизнь в деревне и её исчезновение Истории
Кулинария «Брецель» открылась в 14 микрорайоне Новости
Мэрия вернулась к планам построить в 18-м микрорайоне спортивный комплекс. Только теперь без бассейна — вместо него будет гараж Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру