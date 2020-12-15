В Зеленограде установлены две бесплатные карусели: на площади Юности и на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. «Карусели не работают и работать не будут. Причина одна: эпидрежим. Открытие не планируется», — коротко ответили на вопросы «Зеленоград.ру» в префектуре.

Чем дети на лошадках опаснее детей на катке по соседству, в префектуре оперативно ответить не смогли. Притом что вход на карусель контролируется и нет проблемы обеспечить рассадку на безопасном расстоянии.