Городские карусели простаивают, в то время как повсеместно открылись катки, которые работают без ограничений. Читатели «Зеленоград.ру» интересуются, в чём причина и откроются ли аттракционы в новогодние выходные.
Карусель на площади Юности
Фото: galinamakarova888 / Instagram
В Зеленограде установлены две бесплатные карусели: на площади Юности и на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. «Карусели не работают и работать не будут. Причина одна: эпидрежим. Открытие не планируется», — коротко ответили на вопросы «Зеленоград.ру» в префектуре.
Чем дети на лошадках опаснее детей на катке по соседству, в префектуре оперативно ответить не смогли. Притом что вход на карусель контролируется и нет проблемы обеспечить рассадку на безопасном расстоянии.
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Карусели на площади Юности и в 16-м микрорайоне не будут работать в новогодние каникулы. Потому что эпидемия. При этом соседние катки открыты Новости
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