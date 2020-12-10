К примеру, отбивная из говядины в медовом соусе с томатами стоит 115 рублей, пожарская котлета — 62 рубля, лапша-вок с креветками — 110 рублей, самый дешевый салат: винегрет — 38 рублей; самый дорогой — кальмаровый за 79 (все цены за 100 грамм).

Торты от 120 рублей. Пирожок с яблоками — 40 рублей за штуку, сосиска в тесте — 60 рублей.

У входа есть небольшая парковка и пандус. Внутри довольно просторно. Есть несколько сидячих мест, человек на 5-6. Туалет только для сотрудников. Около стойки есть розетки для зарядки телефонов.

Доставка на дом при заказе от 1000 рублей.

Телефон: 8-499-214-01-44. Еще одна кулинария «Брецель» работает в корпусе 1130.