Как это будет работать?

Ехать на канатной дороге от «Речного» до «Сходненской» по расчетам 7-10 минут. Сейчас от «Речного» до «Сходненской» добираться на метро около получаса, а наземным транспортом через МКАД с учетом пробок — около 45 минут. Прямой связи между этими районами нет — поэтому и решено было проложить путь над водой. Канатная дорога пройдет над Фестивальной улицей, парком «Дружба», Ленинградским шоссе, Северным речным вокзалом, Химкинским водохранилищем, улицей Свободы, Тушинским парком.

Проезд по канатной дороге можно будет оплачивать картой «Тройка» (тарифы пока не определены). Протяженность дороги — 2,3 километра. Воздушную трассу разместят на высоте 25 метров над землей. Вместимость одной кабины — до 10 человек, скорость движения кабин — 6 м/с в часы пик, интервал движения в пиковые часы — не более минуты, обещают разработчики. В случае аварии кабинки возвращаются на станцию. При строительстве обещают не вырубать деревья под трассой.