Пассажирскую канатную дорогу между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская» построят над Химкинским водохранилищем. Сейчас представлен проект её проект, из которого стало ясно, как пересесть на канатную дорогу с метро или с 400-го автобуса.
Помимо самой станции на Химкинском бульваре возле метро «Сходненская» построят многофункциональный центр с госуслугами «Мои документы» и подземным паркингом на 112 машин. Станция канатной дороги будет интегрирована в новое здание. Над дорогой от метро до входа в здание сделают навес. Судя по проектным эскизам, из метро (выход №4) можно будет выйти как на улицу, так и в будущий центр и подняться к входу на станцию канатной дороги. Идти пешком метров 300.
Вторую станцию канатной дороги на Фестивальной улице и соединят пересадкой с метро «Речной вокзал» — проход по улице, но под навесом. Это южный выход из метро №2 — к парку «Дружба» и ТЦ «Речной». Дальше идти мимо автобусных остановок, крытого рынка (ТД «Интер-Север») — над этой дорогой и сделают навес. Идти метро 100. Вестибюль канатной дороги в проекте стоит на территории парка.
Ехать на канатной дороге от «Речного» до «Сходненской» по расчетам 7-10 минут. Сейчас от «Речного» до «Сходненской» добираться на метро около получаса, а наземным транспортом через МКАД с учетом пробок — около 45 минут. Прямой связи между этими районами нет — поэтому и решено было проложить путь над водой. Канатная дорога пройдет над Фестивальной улицей, парком «Дружба», Ленинградским шоссе, Северным речным вокзалом, Химкинским водохранилищем, улицей Свободы, Тушинским парком.
Проезд по канатной дороге можно будет оплачивать картой «Тройка» (тарифы пока не определены). Протяженность дороги — 2,3 километра. Воздушную трассу разместят на высоте 25 метров над землей. Вместимость одной кабины — до 10 человек, скорость движения кабин — 6 м/с в часы пик, интервал движения в пиковые часы — не более минуты, обещают разработчики. В случае аварии кабинки возвращаются на станцию. При строительстве обещают не вырубать деревья под трассой.
Проект планировки территории под строительство канатной дороги сейчас обсуждают на портале «Активный гражданин» жители районов Левобережный, Северного и Южного Тушино. Возле метро «Речной вокзал» и «Сходненская» — конечные остановки зеленоградских автобусов 400 «поостановочный» и 400К. «Речной вокзал» в качестве станции метро стал менее актуален для жителей Зеленограда с открытием «Ховрино» и запуском туда автобуса 400 «экспресс». Но если нужно добраться из Зеленограда в район «Сходненской», в Тушино, то путь с канатной дорогой может быть оптимальным по времени: 400-й «экспресс» — «Ховрино» — «Речной вокзал» — канатная дорога.
Построят канатную дорогу не раньше 2023 года. Строить будет консорциум — компания «Московские канатные дороги» (занималась таким же проектом на Воробьевых горах) и швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Инвестор вложит в проект более трех миллиардов рублей. Концессионный проект не предполагает затрат городского бюджета на строительство, но с момента ввода в эксплуатацию канатная дорога будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок концессии — 25 лет. Окупаемость и содержание объекта предполагается обеспечить за счет продажи билетов, рекламы и коммерческих площадей.
А западло было пустить речной трамвайчик с интервалом 3-5 минут? Дёшево и красиво.
Но на нём много не хапнешь.