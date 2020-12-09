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МИЭТ отмечает 55-летие 09.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Официальной датой рождения зеленоградского вуза считается 9 декабря 1965 года, когда вышел приказ № 633 «Об организации Московского института электронной техники» — МИЭТ создали, чтобы обеспечивать специалистами развивающуюся электронную промышленность. К 55-летнему дню рождения был создан специальный сайт miet55.ru с фото- и видео-хроникой, где каждый может отправить своё поздравление вузу, а также приурочено множество событий, большинство из которых прошли в интернете из-за пандемии коронавируса.

Празднование

Сегодня в 18:00 состоится торжественный вечер «МИЭТу 55!» и праздничный концерт в онлайн-формате. В программу вечера войдут видеопоздравления, встреча с сотрудниками и преподавателями в прямом эфире, творческие подарки от студентов и выпускников, видео-приветы от миэтовцев из разных стран мира, выступление российской рок-группы «Куба». Хедлайнером мероприятия станет группа «Dabro».

"В этот праздничный день хочется пожелать всем преподавателям и сотрудникам здоровья и скорейшего возвращения к привычному ритму жизни, — сказал ректор МИЭТа Владимир Беспалов, обратившись сегодня к миэтовцам с поздравительной речью. —  Мы все ждём возвращения наших студентов к очному формату занятий. Уверен, что мы сможем в полной мере обеспечить учебный процесс до конца установленных ограничений и провести сессию в дистанционном формате, но личного общения ничто не заменит".

Ректор выразил уверенность, что в ближайшее десятилетие коллектив НИУ МИЭТ внесёт значимый вклад в развитие электронной промышленности страны, и посоветовал студентам тратить всё свободное время с пользой для себя и развития своих личных и профессиональных навыков — «МИЭТ даёт вам прекрасную базу для дальнейшего роста, но то, как вы ей воспользуетесь, зависит во многом от вас самих». Выпускников Владимир Беспалов пригласил оставаться на связи с университетом, который для них всегда открыт.

В день рождения вуза опубликовано и большое интервью с Владимиром Беспаловым — о его личной судьбе и студенческих годах, о векторе развития вуза и планах на будущее.

К 55-летию МИЭТа в ноябре и октябре приурочили Science Slam — научную «битву» в формате StandUp, «Карантинный Angle Live» — живой концерт из студии вожатского отряда «БиТ» МИЭТ, Science Bar Hopping — научно-просветительский онлайн-лекторий из десяти научных лекций, MIET Home Concert — концерт из песен под гитару от творческих студентов и преподавателей МИЭТа. На онлайн-встрече «Без границ» иностранные студенты МИЭТа в прямом эфире рассказали о культуре и традициях своих стран. В рамках «Открытого лектория» состоялась онлайн-лекция выпускника МИЭТа лётчика-космонавта Сергея Ревина. На хоккейном турнире «Битва поколений» сразились команды выпускников и нынешних студентов МИЭТа (победили студенты 11:5). А хор МИЭТа представил концерт с произведениями, записанными в домашних условиях, и видеозаписью Хорового конгресса 2020, который прошёл в феврале.

История

Приближать день рождения МИЭТа начали за 55 дней, еще в октябре, публикуя вехи истории института в группе МИЭТа ВКонтакте.

Музей Зеленограда вспомнил сегодня историю МИЭТа, который в 1965 году стал первым высшим учебным заведением в новом городе-спутнике Москвы — Зеленограде.

«Главной миссией МИЭТ в те годы стала подготовка квалифицированных специалистов для новой электронной отрасли, центр которой с 1962 года сосредоточился в Зеленограде. Здесь создавался целый ряд Научно-исследовательских институтов и шло активное строительство опытных заводов, предназначенных для проведения испытаний и отработки технологии изготовления новых разработок учёных в области микроэлектроники. Город остро нуждался в квалифицированных специалистах. В подготовке программ для обучения студентов самое непосредственное участие принимали сотрудники и руководители предприятий объединения Научного центра Зеленограда. Многие из них также являлись преподавателями МИЭТ, например, Камиль Ахметович Валиев — директор НИИ молекулярной электроники и завода «Микрон» (1965-1978 гг.) — был также основателем и первым зав. кафедрой интегральных полупроводниковых схем МИЭТ (1967-1981 гг.). На зеленоградских предприятиях проводились учебные занятия и студенты проходили производственную практику.

Первоначально в вузе было только три факультета МПиТК (микроприборов и технической кибернетики), ФТ (физико-технический) и ФХиЭМ (физико-химический и электронного машиностроения). В 1970-м году последний был реорганизован в два самостоятельных факультета: ФХ (физико-химический) и ЭМ (электронного машиностроения). В 1967 году был также открыт вечерний факультет, его первыми студентами стали мастера, начальники участков и руководители цехов, а также рабочие предприятий Зеленограда.

За первые 20 лет становления института, которые прошли под руководством первого ректора Леонида Николаевича Преснухина, была заложена фундаментальная научная база и создан уникальный учебно-научно-производственный комплекс.

В 1992 году вуз получил статус Технического университета. Были созданы специализированные структурные образования: НПК «Технологический центр» и Инновационный центр новых технологий, разместившийся в 9-м корпусе МИЭТ, построенном в 1998 году. 8 февраля 2000 года МИЭТ посетил исполняющий обязанности Президента РФ В.В. Путин. В День науки он принял участие в открытии Зеленоградского инновационно-технологического центра, который расположился в новом корпусе № 10 комплекса вуза, включив 15 малых инновационных фирм.

К 2000 году в университете было создано 11 факультетов, включающих 42 кафедры, обучение проходили более 5000 студентов. Численность работающих составляла 1840 человек. В 2001 году в вузе был создан колледж электроники и информатики для подготовки специалистов по программе среднего профессионального образования. В 2002 году МИЭТ начал заказную подготовку иностранных студентов. В 2009 году были созданы два новых факультета: военной подготовки и обучения иностранных граждан. В апреле 2010 года МИЭТу была присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Количество кафедр в вузе возросло до 50.

Сегодня НИУ МИЭТ — ведущий вуз России по подготовке специалистов в области высоких технологий. Университет осуществляет подготовку по 25 профилям бакалавриата и 30 магистерским программам".

К дню рождения МИЭТа Музей Зеленограда приглашает зеленоградцев на онлайн-выставку «НИУ МИЭТ — 55 лет» о периоде становления и истории вуза.

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Метки:
миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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