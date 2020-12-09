Празднование

Сегодня в 18:00 состоится торжественный вечер «МИЭТу 55!» и праздничный концерт в онлайн-формате. В программу вечера войдут видеопоздравления, встреча с сотрудниками и преподавателями в прямом эфире, творческие подарки от студентов и выпускников, видео-приветы от миэтовцев из разных стран мира, выступление российской рок-группы «Куба». Хедлайнером мероприятия станет группа «Dabro».

"В этот праздничный день хочется пожелать всем преподавателям и сотрудникам здоровья и скорейшего возвращения к привычному ритму жизни, — сказал ректор МИЭТа Владимир Беспалов, обратившись сегодня к миэтовцам с поздравительной речью. — Мы все ждём возвращения наших студентов к очному формату занятий. Уверен, что мы сможем в полной мере обеспечить учебный процесс до конца установленных ограничений и провести сессию в дистанционном формате, но личного общения ничто не заменит".

Ректор выразил уверенность, что в ближайшее десятилетие коллектив НИУ МИЭТ внесёт значимый вклад в развитие электронной промышленности страны, и посоветовал студентам тратить всё свободное время с пользой для себя и развития своих личных и профессиональных навыков — «МИЭТ даёт вам прекрасную базу для дальнейшего роста, но то, как вы ей воспользуетесь, зависит во многом от вас самих». Выпускников Владимир Беспалов пригласил оставаться на связи с университетом, который для них всегда открыт.

В день рождения вуза опубликовано и большое интервью с Владимиром Беспаловым — о его личной судьбе и студенческих годах, о векторе развития вуза и планах на будущее.

К 55-летию МИЭТа в ноябре и октябре приурочили Science Slam — научную «битву» в формате StandUp, «Карантинный Angle Live» — живой концерт из студии вожатского отряда «БиТ» МИЭТ, Science Bar Hopping — научно-просветительский онлайн-лекторий из десяти научных лекций, MIET Home Concert — концерт из песен под гитару от творческих студентов и преподавателей МИЭТа. На онлайн-встрече «Без границ» иностранные студенты МИЭТа в прямом эфире рассказали о культуре и традициях своих стран. В рамках «Открытого лектория» состоялась онлайн-лекция выпускника МИЭТа лётчика-космонавта Сергея Ревина. На хоккейном турнире «Битва поколений» сразились команды выпускников и нынешних студентов МИЭТа (победили студенты 11:5). А хор МИЭТа представил концерт с произведениями, записанными в домашних условиях, и видеозаписью Хорового конгресса 2020, который прошёл в феврале.