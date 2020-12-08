С просьбой привозить мандарины пациентам хосписов, и как можно больше, обратилась основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер. Это поможет создать новогоднее настроение.

«Каждый Новый год должен быть с новогодним мандариновым запахом — особенно последний… Поэтому в декабре я традиционно прошу всех привезти в хосписы мандарины. В каждый наш хоспис — по связке, по килограмму, по ящику — кто сколько может» , — написала она в фейсбуке.

Зеленоградский хоспис принимает пожертвования ежедневно с 9 до 21. Он находится в корпусе 1701 — это отдельно стоящее здание на Георгиевском проспекте (остановка «корпус 1620»). Надо позвонить в домофон и отдать привезенное охраннику, сказав, что это для пациентов. Можно не везти самому, а заказать доставку.

Кроме мандаринов, нужны вода, влажные салфетки и бумажные платки в картонных коробках, которые вынимаются по одному. Вода должна быть негазированная, в бутылках емкостью 0,33 или 0,5 литра со специальной крышкой, по типу детской воды, как, например, «Спортик» или «Калинов родничок», рассказала координатор зеленоградского хосписа Анна Котлярова. Больше пока ничего не требуется. Вопросы можно задать по телефону: 8-926-009-24-34.