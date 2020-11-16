«Дари еду» — как работает благотворительный проект по сбору продуктов нуждающимся. Бокс проекта есть в зеленоградской «Ленте» 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде работает благотворительный проект «Дари еду» — он занимается сбором и доставкой бесплатных продуктовых наборов нуждающимся. Помочь продуктами может каждый. Рассказываем, как это работает.

Как это работает

Волонтеры проекта устанавливают боксы в магазинах — в Зеленограде это «Лента» в доме 2 на улице Гоголя (возле «Иридиума»). В этот бокс любой желающий может положить определенные продукты: крупы, макароны, чай, молоко, масло, консервы и другие — собираются продукты первой необходимости (алкоголь и сигареты, например, утилизируют). Сотрудники регулярно забирают продукты и по заявкам передают нуждающимся.

Чтобы получить адресную помощь, нужно сообщить о себе кураторам в социальных сетях или на сайте (укажите в качестве города «Москву»), либо через благотворительные фонды, предоставив документы.

Перспективы в Зеленограде

Недавно «Дари еду» начал доставлять по Москве готовые обеды на дом. В Зеленограде такого сервиса пока нет — нужны договоры с ресторанами и волонтеры.

Как рассказал менеджер проекта по коммуникациям Максим Рыськин, для этого нужен договор с местным общепитом, который будет готов обеспечить хотя бы 30 обедов в день. И для доставки нужны волонтеры. По словам Рыськина, потребность в готовых обедах среди пенсионеров и инвалидов есть.

Этот вид сервиса стартовал из-за коронавируса, но и после спада эпидемии продолжит работать.

История проекта

Проект «Дари еду» начал работать в 2016 году, выигрывая конкурсы грантов мэрии и президентских грантов. Под установку боксов проект собрал 250 тысяч через краудфандинг. Сейчас боксы установлены в 12 городах. За время работы удалось собрать более 16 тонн еды.

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