Как это работает

Волонтеры проекта устанавливают боксы в магазинах — в Зеленограде это «Лента» в доме 2 на улице Гоголя (возле «Иридиума»). В этот бокс любой желающий может положить определенные продукты: крупы, макароны, чай, молоко, масло, консервы и другие — собираются продукты первой необходимости (алкоголь и сигареты, например, утилизируют). Сотрудники регулярно забирают продукты и по заявкам передают нуждающимся.

Чтобы получить адресную помощь, нужно сообщить о себе кураторам в социальных сетях или на сайте (укажите в качестве города «Москву»), либо через благотворительные фонды, предоставив документы.