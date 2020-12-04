Нотариусам в Москве разрешили работать по гибкому графику. Зачем это нужно и что изменится в Зеленограде? 04.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Столичные нотариусы теперь могут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и время приема посетителей. Количество приемных часов при этом не должно составлять менее 30 в неделю. Предполагается, что отмена единого графика позволит увеличить количества нотариусов, которые будут принимать посетителей в выходные дни и вечернее время.

Ранее нотариальные конторы столицы работали по единому графику, утвержденному мэрией: с 9 или 10 до 18 или 19, с перерывом на обед.

Как будут работать нотариусы в Зеленограде

Нотариусы в Зеленограде пока не изменили свой график существенно: о продлении работы в вечернее время и выходные «Зеленоград.ру» не сказал никто, некоторые даже сократили время приема на час и в ближайшее время не собираются менять расписание работы. Сейчас все конторы работают только по предварительной записи.

Актуальный график работы выглядит вот так:

  • Корпус 248: вторник-среда 10:00—17:00; четверг-пятница 10:00—16:30, перерыв 13:00—14:00; суббота 10:00—14:00
  • Георгиевский проспект, дом 6: вторник-пятница 11:00—17:00 (приём документов до 16:30), суббота 11:00—15:00 (приём документов до 15:30)
  • Корпус 1557: понедельник-пятница 9:00—18:00, перерыв 13:00—14:00, в выходные приема нет
  • Корпус 448: понедельник-четверг 10:00—17:30; пятница 10:00—16:00, перерыв 13:00—14:00, суббота 09:00—15:00
  • Корпус 2010: понедельник 9:00—16:30; вторник-четверг 9:00—18:00; пятница 9:00—17:00, перерыв 13:00—14:00, второй и четвертый четверг месяца — нет приема

Когда вам удобней посещать нотариуса?
Вечером или в выходные
В рабочее время
Всё равно
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Нотариусам в Москве разрешили работать по гибкому графику. Зачем это нужно и что изменится в Зеленограде? Новости
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