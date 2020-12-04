Столичные нотариусы теперь могут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и время приема посетителей. Количество приемных часов при этом не должно составлять менее 30 в неделю. Предполагается, что отмена единого графика позволит увеличить количества нотариусов, которые будут принимать посетителей в выходные дни и вечернее время.

Ранее нотариальные конторы столицы работали по единому графику, утвержденному мэрией: с 9 или 10 до 18 или 19, с перерывом на обед.