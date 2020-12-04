Цены на салюты начинаются от 590 рублей — «Ангара» и «Магия» с диаметром разрыва 10 метров. Крупные салюты с диаметром разрыва 20 метров, такие как «Орион» и «Бородино», обойдутся в 2900 рублей. Более дорогие крупнокалиберные салюты — до 26500 («Московское время»). Есть комбинированные от — 4500 до 19500 рублей.

Римские свечи — от 400 до 1400 рублей за штуку, фонтаны — от 250 до 1400, петарды — от 80 до 500 рублей за упаковку.

Точка работает с 10:00 до 20:00 в будни и до 21:00 в выходные. Можно сделать заказ по телефону 8-964-794-45-58. Доставка по Зеленограду и в ближайшие населенные пункты, при заказе от 3000 рублей — бесплатно.