В ноябре на территории колонии-поселении в Зеленограде открыли изолированный участок, который работает в режиме исправительного центра. Отсюда осужденные к принудительным работам будут выходить на работы каждый день, кроме выходных и праздников. Участок рассчитан на 21 человека.

В здании общежития есть спальни, комнаты для приготовления и приема пищи, душевые, помещения со стиральными машинами, кабинет для проведения социальной и воспитательной работы, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Как отмечал ранее «Московский комсомолец», исправительный центр располагается внутри колонии-поселения, но имеет отдельный вход и ограждение. Для осужденных приготовили комнаты для проживания по двое, содержаться там могут одновременно мужчины и женщины. Также, по данным издания, им разрешается все время пользоваться мобильным телефоном.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева на канале «Тюремное обозрение» в конце ноября сообщала, что в центре уже содержались четверо осуждённых, все они москвичи и жители Подмосковья: такие участки изначально открывались в регионах для того, чтобы люди могли отбывать наказание по месту жительства и не разрывать социальные и семейные связи.

Меркачева отметила несовершенство системы отбора осужденных для содержания в этих центрах: по ее словам, там одновременно могут быть люди, совершившие незначительные преступления, и те, кто отбывал срок в колонии за более тяжелое преступление, но которым суд заменил остаток на исправительные работы. Таким образом, вместе могут оказаться люди «криминально настроенные и далекие от этой субкультуры». По ее словам, ОНК будет следить за этой ситуацией.

По данным ФСИН, сейчас в центре содержатся осужденные, «трудоустроенные в местной управляющей компании и заняты на работах по благоустройству города Зеленограда». Речь идет, судя по всему, о людях, которые работают дворниками в районе Силино.