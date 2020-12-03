В колонии Зеленограда открыли первый в Москве участок для осужденных к принудительным работам. Там содержатся люди, работающие в городе 03.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В ноябре на территории колонии-поселении в Зеленограде открыли изолированный участок, который работает в режиме исправительного центра. Отсюда осужденные к принудительным работам будут выходить на работы каждый день, кроме выходных и праздников. Участок рассчитан на 21 человека.

В здании общежития есть спальни, комнаты для приготовления и приема пищи, душевые, помещения со стиральными машинами, кабинет для проведения социальной и воспитательной работы, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Как отмечал ранее «Московский комсомолец», исправительный центр располагается внутри колонии-поселения, но имеет отдельный вход и ограждение. Для осужденных приготовили комнаты для проживания по двое, содержаться там могут одновременно мужчины и женщины. Также, по данным издания, им разрешается все время пользоваться мобильным телефоном.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева на канале «Тюремное обозрение» в конце ноября сообщала, что в центре уже содержались четверо осуждённых, все они москвичи и жители Подмосковья: такие участки изначально открывались в регионах для того, чтобы люди могли отбывать наказание по месту жительства и не разрывать социальные и семейные связи.

Меркачева отметила несовершенство системы отбора осужденных для содержания в этих центрах: по ее словам, там одновременно могут быть люди, совершившие незначительные преступления, и те, кто отбывал срок в колонии за более тяжелое преступление, но которым суд заменил остаток на исправительные работы. Таким образом, вместе могут оказаться люди «криминально настроенные и далекие от этой субкультуры». По ее словам, ОНК будет следить за этой ситуацией.

По данным ФСИН, сейчас в центре содержатся осужденные, «трудоустроенные в местной управляющей компании и заняты на работах по благоустройству города Зеленограда». Речь идет, судя по всему, о людях, которые работают дворниками в районе Силино.

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В исправительных центрах человеку оформляется трудоустройство с возможностью заработка (но если к человеку предъявлялись иски, эти суммы по решению суда удержат в счет погашения требований), а спустя треть срока он может проживать за пределами центра вместе с семьей.

Ранее замдиректора ФСИН России Валерий Балан рассказывал ТАСС, что зарплата осужденных в исправительных центрах зависит от региона, но в любом случае не ниже прожиточного минимума. В основном осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Обычно это уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий. Но по возможности им подбирают и работу по имеющейся специальности. Так, в Ставропольском крае осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае — на должности рабочего по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники.

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Метки:
уборка улиц и дворов, колония и сизо, фсин
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