В корпусе 353А (одна из новостроек «Зеленоград-Сити») открылись сразу три пункта выдачи заказов — от Ozon, PickPoint и Boxberry. Первые два работают с 10:00 до 21:00 каждый день, третий — с 10:00 до 20:00.
PickPoint
Здесь можно заплатить наличными и картой, предварительно можно оплатить заказ онлайн на сайте или в мобильном приложении. Вход через офис Ozon.
Ozon
Заказ выдают только по предварительной оплате. Здесь действует доставка для юрлиц, можно примерить одежду, обувь, вернуть товар или выкупить его частично.
Boxberry
Здесь можно отправить письмо или посылку, примерить заказанную одежду и оплатить все этой картой.
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