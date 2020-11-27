PickPoint

Здесь можно заплатить наличными и картой, предварительно можно оплатить заказ онлайн на сайте или в мобильном приложении. Вход через офис Ozon.

Ozon

Заказ выдают только по предварительной оплате. Здесь действует доставка для юрлиц, можно примерить одежду, обувь, вернуть товар или выкупить его частично.

Boxberry

Здесь можно отправить письмо или посылку, примерить заказанную одежду и оплатить все этой картой.