В Зеленограде в корпусе 355 открылась новая кондитерская «В шоколаде», ее особенность — пирожные в виде ягод, фруктов и овощей. Создатели этого места обещают посетителям чизкейки, торты, печенье и пирожки из натуральных ингредиентов. Порция торта здесь стоит 120-180 рублей, пирожные — 120-200 рублей.