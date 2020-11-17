Кондитерская с пирожными в виде ягод и фруктов открылась в 3 микрорайоне 17.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде в корпусе 355 открылась новая кондитерская «В шоколаде», ее особенность — пирожные в виде ягод, фруктов и овощей. Создатели этого места обещают посетителям чизкейки, торты, печенье и пирожки из натуральных ингредиентов. Порция торта здесь стоит 120-180 рублей, пирожные — 120-200 рублей.

В кондитерской действуют несколько акций:

  • По промокоду Insta скидка 10 процентов на всю продукцию, нужно назвать его на кассе до оплаты
  • С 8 до 10 утра при покупке кофе круассан или печенька идут в подарок
  • За час до закрытия начинает действовать скидка 30 процентов на дрожжевую выпечку

Кондитерская в ЖК «Зеленоград-Сити» работает с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 20:00 по выходным.

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Метки:
рестораны и кафе, кондитерские изделия, В шоколаде
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