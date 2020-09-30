Пекарня «Дон Батон» открыла кофейню в «Доме быта» в корпусе 435 на Центральном проспекте. В Зеленограде это третье заведение сети. Сюда можно прийти позавтракать и пообедать, посидеть, а не только взять еду навынос.
В зале нового «Дона Батона» четыре столика и есть детский уголок — со своим столиком. В двух других зеленоградских «Донах Батонах» всего по два и напитки с едой подают в одноразовой посуде. В новом заведении используют чашки и тарелки.
В ассортименте — кофе, листовой чай, какао, молочные коктейли и другие напитки. На завтрак к ним предлагают сладкие слойки с изюмом, сочники, творожные сырники, пирожки с разной начинкой. Есть сладкие пироги и десерты: песочные корзиночки с фруктовой и ягодной начинкой (свежие клубника, малина, киви), эклеры, пирожное «картошка», шоколадные маффины, творожные колечки.
Для более плотной трапезы — разные виды сэндвичей: сэндвич-роллы, сэндвич-круассаны, классические в белом хлебе. Если сэндвич взять вместе с кофе, то дадут скидку. Также в ассортименте пирожки и пироги с разнообразной начинкой. Для каждой начинки — своя форма. С форелью — в форме рыбки, мясной пирог — треугольный, с картофелем и грибами — квадратный и с грибочком сверху и так далее.
Всю выпечку, хлеб и кондитерские изделия здесь делают сами — производство расположено здесь же, в 435-м корпусе. Другие адреса «Дона Батона»: Новокрюковская, 7 (недалеко от вокзала) и корпус 1106.
Хлеб и выпечка стоят от 29 рублей, пироги — от 155.
Всё можно заказать, при этом доставка при заказе от 600 рублей бесплатная по городу и окрестностям: Алабушево, Андреевка, Голубое, Жилино, Менделеево, Ржавки, Фирсановка.
На заказы с доставкой распространяется несколько акций со скидками. При заказе от 1000 рублей — в подарок пирог с капустой и зеленью, от 2000 — пирог с куриной грудкой, грибами и овощами. Есть акции на доставку ко дню рождения: если заказать плюс-минус семь дней от дня рождения, в подарок идёт любой сладкий пирог. Ещё можно заказать пять пирожков — и шестой будет бесплатным.
Также недавно запустили сеты для тех, кто заказывает, например, на большую компанию в офис. Чтобы люди долго не думали, «Дон Батон» составил три предложения: из пяти, семи и десяти разных пирогов в одном заказе. Выходит тоже дешевле, чем если брать по отдельности.
Телефоны для доставки: 8-977-906-79-05 и 8-915-071-41-42. Меню можно посмотреть на сайте пекарни. Заведение в корпусе 435 работает с 8 до 21 часа.
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