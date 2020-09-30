В зале нового «Дона Батона» четыре столика и есть детский уголок — со своим столиком. В двух других зеленоградских «Донах Батонах» всего по два и напитки с едой подают в одноразовой посуде. В новом заведении используют чашки и тарелки.

В ассортименте — кофе, листовой чай, какао, молочные коктейли и другие напитки. На завтрак к ним предлагают сладкие слойки с изюмом, сочники, творожные сырники, пирожки с разной начинкой. Есть сладкие пироги и десерты: песочные корзиночки с фруктовой и ягодной начинкой (свежие клубника, малина, киви), эклеры, пирожное «картошка», шоколадные маффины, творожные колечки.

Для более плотной трапезы — разные виды сэндвичей: сэндвич-роллы, сэндвич-круассаны, классические в белом хлебе. Если сэндвич взять вместе с кофе, то дадут скидку. Также в ассортименте пирожки и пироги с разнообразной начинкой. Для каждой начинки — своя форма. С форелью — в форме рыбки, мясной пирог — треугольный, с картофелем и грибами — квадратный и с грибочком сверху и так далее.