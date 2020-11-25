Скончался известный специалист в области измерений времени и частоты Николай Кошеляевский 25.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Ушел из жизни начальник лаборатории формирования национальной шкалы времени Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Николай Кошеляевский.

Николай Борисович скончался 20 ноября после тяжелой болезни, сообщается на сайте ВНИИФТРИ. Прощание с ученым состоялось 24 ноября.

Николай Кошеляевский родился в 1946 году в Ульяновске. В 1970-м году окончил Московский государственный физико-технический институт. После окончания института пришел работать во ВНИИФТРИ. Здесь же окончил аспирантуру и защитил диссертацию кандидата наук.

Кошеляевский проработал в ВНИИФТРИ более 50 лет. Автор более ста научных работ. Многократно выступал с докладами на российских и зарубежных научных конференциях.

Он внес большой вклад в совершенствование Государственного первичного эталона времени и частоты России и системы вторичных эталонов Госслужбы времени и частоты. Руководил работой по формированию шкалы времени России и внесению вклада страны в формирование международной шкалы атомного времени.

Первичный эталон времени и частоты — это сложный комплекс устройств, воспроизводящий единицу времени — секунду, и единицу частоты — герц.

Международная шкала атомного времени вычисляется из группы атомных часов более чем 50 лабораторий научных центров разных стран.

Читайте также
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
некролог, ФГУП "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических и Радиотехнических Измерений" (ВНИИФТРИ)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
За борьбу с коронавирусом волонтерам районной управы раздадут чайники, утюги и пылесосы Новости
Удаленная работа, домашний режим и запрет работы городских детских учреждений продлены до 15 января Новости
История «Флейты» — дома длиной в полкилометра и архитектурной достопримечательности Зеленограда. Как его строили и как в нём живётся Истории
Дополнительную утреннюю «Ласточку-экспресс» запустят с 13 декабря Новости
Собаки и реагенты: опрос читателей «Зеленоград.ру» Истории
Почти 1400 подписей собрали в Зеленограде против дистанционного обучения. Разбираемся, много это или мало Новости
Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января Новости
«Изменить жизнь людей к лучшему — такая удача не каждому выпадает». Как Илья Оводов из Менделеево разработал алгоритм, распознающий брайлевский текст по фотографии Истории
Поправка о льготном проезде по М-11 для зеленоградцев внесена в бюджет Москвы. Она позволит многодетным и инвалидам четыре раза в месяц ездить туда и обратно за 150 рублей Истории
Москвичи могут прислать свои предложения по бюджету столицы на следующие три года Новости
Четверо детей отравились угарным газом при пожаре в расселенном доме в Менделеево Новости
Лёд с крыши ТЦ «Весна» упал на припаркованную машину Новости
Трафик на М-11 оказался в несколько раз ниже плана — это позволяет не делиться доходами с государством. Счетная палата предлагает пересмотреть тарифы на проезд Истории
От Ховрино до Ховрино. Тест-драйв пересадки с новой станции электрички на метро Истории
Кофейня «Даблби» в ДК закрылась и переезжает в другое помещение Новости
Новая железнодорожная станция Ховрино открылась возле метро и остановки 400-го Новости
Зеленоградец почти 50 лет ходил с монетой в носу. В горбольнице её вытащили — он снова может дышать Жизнь
На время закрытия библиотеки дают доступ к электронным книгам: не больше пяти на руки и только при наличии свободного экземпляра Новости
Ворота разбили машину в паркинге 3 микрорайона. В управляющей компании говорят, что она выезжала на красный свет Новости
«Зеленопарк» подарит бесплатную поездку на такси за покупки в «Чёрную пятницу» Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру