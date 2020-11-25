Николай Борисович скончался 20 ноября после тяжелой болезни, сообщается на сайте ВНИИФТРИ. Прощание с ученым состоялось 24 ноября.

Николай Кошеляевский родился в 1946 году в Ульяновске. В 1970-м году окончил Московский государственный физико-технический институт. После окончания института пришел работать во ВНИИФТРИ. Здесь же окончил аспирантуру и защитил диссертацию кандидата наук.

Кошеляевский проработал в ВНИИФТРИ более 50 лет. Автор более ста научных работ. Многократно выступал с докладами на российских и зарубежных научных конференциях.

Он внес большой вклад в совершенствование Государственного первичного эталона времени и частоты России и системы вторичных эталонов Госслужбы времени и частоты. Руководил работой по формированию шкалы времени России и внесению вклада страны в формирование международной шкалы атомного времени.

Первичный эталон времени и частоты — это сложный комплекс устройств, воспроизводящий единицу времени — секунду, и единицу частоты — герц.

Международная шкала атомного времени вычисляется из группы атомных часов более чем 50 лабораторий научных центров разных стран.